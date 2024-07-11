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Президент Вьетнама То Лам отправляется с государственным визитом в Лаос и Камбоджу

Президент Вьетнама То Лам и высокопоставленная делегация 11 июля утром покинули Ханой, чтобы отправиться с трехдневным государственным визитом в Лаос и Камбоджу.
 Президент Вьетнама То Лам отправляется с государственным визитом в Лаос и Камбоджу. Фото: ВИА  
Визиты состоятся по приглашению генерального секретаря ЦК Народно-революционной партии Лаоса, президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и Короля Камбоджи Преа Каруна Преа Бат Самдек Преа Боромнит Нородом Сиамони.

Президента То Лама сопровождают председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен, министр национальной обороны Фан Ван Жанг, директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тханг, заместитель председателя Национального собрания Нгуен Тхи Тхань, министр иностранных дел Буй Тхань Шон, Министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг, заведующий канцелярией Президента Ле Кхань Хай, министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг, министр финансов Хо Дык Фок, посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Ба Хунг, посол Вьетнама в Камбодже Нгуен Хи Танг и другие.

Будучи первыми зарубежными поездками То Лама с момента его избрания Национальным собранием в прошлом месяце президентом Вьетнама, эти визиты отражают важнейшее послание партии и государства Вьетнама о придании первостепенного значения вьетнамско-лаосской великой дружбе, особой солидарности и всестороннему сотрудничеству, а также вьетнамско-камбоджийскому добрососедству, традиционной дружбе, всестороннему сотрудничеству и долгосрочной устойчивости.

С решимостью реализовать соглашения высокого уровня, особенно результаты встреч на высшем уровне между Коммунистической партией Вьетнама и НРПЛ, а также Камбоджийской народной партией (КНП), визиты ознаменуют новый этап развития отношений между Вьетнамом и Лаосом и Вьетнамом и Камбоджей, основанных на равенстве, взаимной выгоде, эффективном сотрудничестве и уважении интересов друг друга, способствуя укреплению стратегического доверия, углублению отношений с обеими странами и усилению солидарности между Вьетнамом, Лаосом, Камбоджей и в блоке АСЕАН. 

ВИА/ИЖВ

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