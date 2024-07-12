Президент Вьетнама То Лам встретился с председателем Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфоном Фомвиханом

Президент Вьетнама То Лам (слева) и председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан во время встречи во Вьентьяне 11 июля. Фото: ВИA На встрече во Вьентьяне в рамках продолжающегося государственного визита То Лама лидеры подтвердили, что эти отношения являются бесценным активом и жизненно важным фактором для революционного дела каждой страны.

Председатель НА Сайсомфон Фомвихане сказал, что визит президента То Лама демонстрирует дружбу и братство партии, государства и народа Вьетнама по отношению к Лаосу, и попросил президента передать свое приглашение председателю НС Чан Тхань Ману вскоре посетить Лаос с официальным визитом.



Со своей стороны, То Лам высоко оценил добрые и ценные чувства партии, государства и народа Лаоса по отношению к Вьетнаму, а также поздравил их с достижениями в области национального строительства и развития.



Президент Вьетнама выразил уверенность, что Лаос преодолеет нынешние трудности, успешно выполнив резолюцию, принятую на 11-м Национальном съезде Народно-революционной партии Лаоса, и 9-й пятилетний план социально-экономического развития, а также успешно проведя партийные съезды всех уровней, а также 12-й Национальный партийный съезд.



Председатель НА Сайсомфон Фомвихане также попросил президента То Лама передать привет генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу и другим высокопоставленным вьетнамским руководителям и отметил ценную поддержку, которую партия, государство и народ Вьетнама оказывали своим лаосским коллегам во время борьбы за национальную независимость в прошлом и в настоящее время в деле строительства и развития страны.



Он высоко оценил итоги рабочей поездки заместителя председателя НС Нгуен Кхак Динь в Лаос 3-5 июля.



Стороны с удовлетворением отметили процветающие отношения между двумя странами и их законодательными органами и подчеркнули важность поддержания регулярных обменов делегациями и контактов, активного осуществления достигнутых двумя НС соглашений о сотрудничестве, включая организацию встреч и семинаров для активизации обмена опытом, а также продолжения тесной координации и взаимной поддержки на региональных и международных межпарламентских форумах.



Президент То Лам высоко оценил проведение Лаосом первого парламентского саммита Камбоджа-Лаос-Вьетнам во Вьентьяне в декабре 2023 года и подтвердил, что Вьетнам готов помочь стране во внешней деятельности в будущем, включая председательство в Межпарламентской ассамблее АСЕАН (AIPA) в 2024 году



