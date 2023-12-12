Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Вьетнама принял премьер-министра Камбоджи

11 декабря президент Вьетнама Во Ван Тхыонг устроил в Ханое прием для премьер-министра Камбоджи Самдеча Моха Борвора Типадея Хун Мане.
  Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг (справа) и премьер-министр Камбоджи Самдех Моха Борвор Тхипадей Хун Мане. Фото: ВИA  
Президент Во Ван Тхыонг поздравил Камбоджу с успешным проведением внеочередного съезда Камбоджийской народной партии (КНП) и избранием Хун Мане зампредседателем КНП.

Он подтвердил, что Вьетнам всегда поддерживает процесс национального строительства и развития Камбоджи, и выразил уверенность в том, что под надежным правлением короля Нородома Сиамони, руководством Сената и Национального собрания, и управлением правительства во главе с премьер-министром Хун Мане, камбоджийский народ продолжит добиваться многих новых достижений в строительстве и развитии страны, способствуя повышению роли и положения Камбоджи на международной арене.

Вьетнам всегда ценит и хочет неустанно укреплять дружбу и всестороннее сотрудничество с Камбоджей, сказал президент.

Премьер-министр Хун Мане выразил свою радость по поводу первого официального визита во Вьетнам в своем новом качестве, который также является его первой поездкой в страну АСЕАН. Он подтвердил, что его визит направлен на дальнейшее укрепление "добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости" между двумя странами.

По его словам, на фоне важных достижений в сотрудничестве между двумя странами новое правительство Камбоджи продолжит усилия по развитию двусторонних связей более интенсивным и экстенсивным образом.

Выразив удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений, лидеры двух стран высоко оценили регулярный обмен визитами и встречами на всех уровнях и по различным каналам, добавив, что обе стороны эффективно задействовали механизмы двустороннего сотрудничества.

Они договорились и дальше наращивать сотрудничество в области политики, национальной обороны и безопасности, экономики и торговли, науки и технологии, сельского хозяйства, туризма и обменов между людьми. Они также обязались продолжать укреплять сотрудничество в области образования и подготовки кадров, повышать качество человеческих ресурсов, просвещения населения обеих стран, особенно молодого поколения, о давних отношениях и достижениях их дружбы и всестороннего сотрудничества.

По этому случаю вьетнамский лидер поблагодарил Камбоджу и предложил ей продолжать создавать благоприятные условия для людей вьетнамского происхождения в Камбодже, чтобы они могли работать, жить и интегрироваться в принимающей стране, а также удобнее оформлять свои юридические документы.

Он подчеркнул важность постоянных усилий обеих стран по завершению оставшихся 16% демаркации границы и установке пограничных столбов, чтобы продолжить строительство границы мира, дружбы, сотрудничества и развития между двумя странами.

Президент Тхыонг также повторил свои приглашения королю Нородому Сиамони и королеве-матери Нородому Монинат Сианук в ближайшее время вновь посетить Вьетнам и попросил премьер-министра передать привет королю, королеве-матери и другим высокопоставленным лидерам Камбоджи.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин начинает государственный визит во Вьетнам

Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин начинает государственный визит во Вьетнам

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой прибыли в Ханой в полдень 12 декабря, начав свой двухдневный государственный визит во Вьетнам.
ПОДРОБНЕЕ

Top