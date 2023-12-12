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Президент Вьетнама принял премьер-министра Камбоджи
Он подтвердил, что Вьетнам всегда поддерживает процесс национального строительства и развития Камбоджи, и выразил уверенность в том, что под надежным правлением короля Нородома Сиамони, руководством Сената и Национального собрания, и управлением правительства во главе с премьер-министром Хун Мане, камбоджийский народ продолжит добиваться многих новых достижений в строительстве и развитии страны, способствуя повышению роли и положения Камбоджи на международной арене.
Вьетнам всегда ценит и хочет неустанно укреплять дружбу и всестороннее сотрудничество с Камбоджей, сказал президент.
Премьер-министр Хун Мане выразил свою радость по поводу первого официального визита во Вьетнам в своем новом качестве, который также является его первой поездкой в страну АСЕАН. Он подтвердил, что его визит направлен на дальнейшее укрепление "добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости" между двумя странами.
По его словам, на фоне важных достижений в сотрудничестве между двумя странами новое правительство Камбоджи продолжит усилия по развитию двусторонних связей более интенсивным и экстенсивным образом.
Выразив удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений, лидеры двух стран высоко оценили регулярный обмен визитами и встречами на всех уровнях и по различным каналам, добавив, что обе стороны эффективно задействовали механизмы двустороннего сотрудничества.
Они договорились и дальше наращивать сотрудничество в области политики, национальной обороны и безопасности, экономики и торговли, науки и технологии, сельского хозяйства, туризма и обменов между людьми. Они также обязались продолжать укреплять сотрудничество в области образования и подготовки кадров, повышать качество человеческих ресурсов, просвещения населения обеих стран, особенно молодого поколения, о давних отношениях и достижениях их дружбы и всестороннего сотрудничества.
По этому случаю вьетнамский лидер поблагодарил Камбоджу и предложил ей продолжать создавать благоприятные условия для людей вьетнамского происхождения в Камбодже, чтобы они могли работать, жить и интегрироваться в принимающей стране, а также удобнее оформлять свои юридические документы.
Он подчеркнул важность постоянных усилий обеих стран по завершению оставшихся 16% демаркации границы и установке пограничных столбов, чтобы продолжить строительство границы мира, дружбы, сотрудничества и развития между двумя странами.
Президент Тхыонг также повторил свои приглашения королю Нородому Сиамони и королеве-матери Нородому Монинат Сианук в ближайшее время вновь посетить Вьетнам и попросил премьер-министра передать привет королю, королеве-матери и другим высокопоставленным лидерам Камбоджи.