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Президент Вьетнама принял генерального прокурора Монголиип

Президент Во Ван Тхыонг отметил положительные результаты двусторонних отношений за последние семь десятилетий
  Президент Во Ван Тхыонг (справа) и генеральный прокурор Монголии Жаргалсайхан Банзрагч. Фото: ВИA  
11 марта президент Во Ван Тхыонг устроил в Ханое прием для генерального прокурора Монголии Жаргалсайхана Банзрагча, выразив уверенность, что его визит будет способствовать дальнейшему углублению связей между двумя странами, особенно в области прокуратуры, по случаю 70-летия двусторонних дипломатических отношений в этом году.

Президент Во Ван Тхыонг отметил положительные результаты двусторонних отношений за последние семь десятилетий, подчеркнув преимущества для граждан обеих стран. Он особо отметил визит президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха во Вьетнам в конце 2023 года как катализатор новых и значительных возможностей для сотрудничества, включая дальнейшее укрепление связей между двумя прокуратурами и обмены между людьми.

Вьетнам стремится к 2030 году стать развитой страной с современной промышленностью и высоким средним доходом, поэтому, по его словам, перед страной стоит много задач, в том числе построение правового государства, правового государства, которое принадлежат народу, избрано народом и работает ради народа, а также развитие прозрачной правовой системы, в которой Верховная народная прокуратура играет важнейшую роль.

Выразив свое восхищение ключевыми направлениями повышения эффективности координации, установленными лидерами во время визита президента Ухнаагийн Банзрагча, президент Во Ван Тхыонг пожелал, чтобы обе стороны активно сотрудничали для лучшего выполнения задач каждого сектора прокуратуры; борьбы с преступлениями, особенно транснациональными, и содействия обмену делегациями сотрудников прокуратуры на всех уровнях для обмена опытом и улучшения профессиональный опыт и навыки.

Жаргалсайхан Банзрагч, в свою очередь, сообщил, что во время его визита руководители Верховной народной прокуратуры Вьетнама и Генеральной прокуратуры Монголии договорились о расширении сотрудничества в области защиты прав и интересов граждан каждой страны, предотвращения транснациональных угроз безопасности и киберпреступности, а также об обмене делегациями сотрудников прокуратуры как на центральном, так и на местном уровнях.

Он охарактеризовал свой визит как поворотный момент в отношениях сотрудничества между двумя прокуратурами, являющийся основополагающим элементом вьетнамско-монгольских отношений.

Гость пожелал поприветствовать президента Во Ван Тхыонга в Монголии при первой же возможности.

ВИА/ИЖВ

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