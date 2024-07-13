Президент Вьетнама встретился с королем Камбоджи в Пномпене

Приветствуя президента То Лама с государственным визитом, который является частью его первого зарубежного турне в качестве государственного лидера Вьетнама, король Нородом Сиамони сказал, что это отражает то значение, которое партия и государство Вьетнама, а также президент придают тесным и доверительным отношениям между двумя странами. Президент Вьетнама То Лам встретился с королем Камбоджи Преа Бат Самдехом Преа Боромнеатом Нородомом Сихамони. Фото: ВИА

Он выразил уверенность, что этот визит станет новой вехой, способствующей дальнейшему укреплению добрососедских отношений между Камбоджей и Вьетнамом, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости.

Король также воспользовался этой возможностью, чтобы выразить глубокую благодарность государству и народу Вьетнама за помощь камбоджийскому народу в избавлении от геноцидного режима в прошлом и развитии страны в настоящее время.

Он подтвердил, что будет продолжать поддерживать добрую традиционную дружбу между двумя странами, как это делал его отец, покойный король Нородом Сианук.

Президент То Лам, в свою очередь, подчеркнул, что Вьетнам всегда ценит и придает первостепенное значение укреплению и развитию своих связей с Камбоджей.

Поколения лидеров и народа Вьетнама всегда ценят добрые чувства и ценную поддержку и помощь со стороны покойного короля Нородома Сианука и поколений лидеров и народа Камбоджы по отношению к Вьетнаму во время борьбы за национальную независимость в прошлом и в настоящее время в деле строительства и развития страны, отметил он.

На встрече король Нородом Сиамони и президент То Лам с удовлетворением отметили, что вьетнамско-камбоджийские отношения продолжают стабильно развиваться, взаимное доверие и сплоченность между лидерами и народами двух стран все более укрепляются, а двусторонняя торговля в настоящее время является ярким событием с впечатляющим ростом.

На встрече король Нородом Сиамони и президент То Лам с удовлетворением отметили, что отношения между Вьетнамом и Камбоджей продолжают стабильно развиваться, взаимное доверие и сплоченность между лидерами и народами двух стран все больше укрепляются, в то время как двусторонняя торговля в настоящее время является ярким пятном с впечатляющим ростом.

Стороны выразили надежду на то, что в будущем обе стороны расширят обмены и встречи делегаций на всех уровнях, укрепят сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций, культуры, науки и технологий, а также связи между людьми, и должным образом решат нерешенные проблемы в духе дружественного соседства, солидарности и сплоченности.

Лидеры двух стран подтвердили, что традиционная дружба, солидарность и взаимопомощь их стран, взращенные огромными усилиями и даже жертвами предыдущих поколений, являются бесценным достоянием, которое необходимо сохранить для будущих поколений.

Они также пообещали и дальше развивать эти крепкие отношения, расширять связи для просвещения молодежи о солидарности между двумя странами и их народами и продолжать продвигать вьетнамско-камбоджийскую дружбу.

Президент То Лам пригласил короля Нородома Сиамони посетить Вьетнам с визитом в 2024 году. Король высоко оценил приглашение, отметив, что посетит Вьетнам в ближайшем будущем.

После встречи президент Лам нанес визит вежливости королеве-матери Нородом Монинат Сианук и пригласил ее посетить Вьетнам в ближайшее время.

Позже в тот же день король Нородом Сиамони устроил банкет в честь государственного лидера и высокопоставленной делегации Вьетнама.