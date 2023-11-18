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Президент Вьетнама встретился в Сан-Франциско с премьер-министром Австралии и президентом Перу
Премьер-министр Энтони Албанезе подтвердил, что Австралия дорожит связями с Вьетнамом, и пообещал и впредь уделять приоритетное внимание официальной помощи в целях развития (ОПР) Вьетнаму и сотрудничать с ним в области цифровой трансформации, зеленой экономики и борьбы с изменением климата.
Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил правительство Австралии за стабильный источник ОПР и поддержку Вьетнама в реализации миротворческих миссий ООН.
Он предложил обеим сторонам продолжать наращивать обмен делегациями на всех уровнях, развивать эффективные механизмы сотрудничества, активизировать взаимодействие в области торговли, инвестиций, обороны и безопасности, культуры, туризма и обмена людьми путем увеличения числа авиарейсов между двумя странами.
Он предложил создать благоприятные условия для вьетнамской общины в Австралии, чтобы она могла интегрироваться в принимающую страну и внести свой вклад в отношения двух стран.
Лидеры двух стран также договорились продолжать оказывать друг другу поддержку на региональных и международных форумах, таких как ООН, АСЕАН и АТЭС, и обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, включая проблему Восточного моря и сотрудничество в субрегионе реки Меконг.
На встрече со своей перуанской коллегой Диной Эркилией Болуарте Зегарра Президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам придает большое значение связям с Перу и латиноамериканским регионом и всегда помнит о любви и поддержке перуанского народа в борьбе за национальную оборону Вьетнама в прошлом и в строительстве страны в настоящее время.
Он подчеркнул, что Вьетнам стремится к дальнейшему укреплению дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами, особенно в области политики, дипломатии, экономики, торговли, инвестиций, культуры, туризма и обмена людьми.
Он высоко оценил сотрудничество и поддержку правительством Перу телекоммуникационных и нефтегазовых проектов Вьетнама и пожелал, чтобы правительство Перу и впредь уделяло внимание и способствовало расширению рынка и бизнеса вьетнамских предприятий в этой южноамериканской стране.
Президент Перу Болуарте Зегарра, в свою очередь, отметила, что обеим сторонам необходимо развивать торгово-экономическое сотрудничество наравне с политическо-дипломатическими связями.
Она высоко оценила проекты Вьетнама, приносящие существенную пользу обеим странам, и отметила, что правительство Перу всегда приветствует и создает благоприятные условия для вьетнамского бизнеса, работающего в стране.
Она предложила Вьетнаму рассмотреть возможность открытия своего посольства в Лиме и подписать соглашение об освобождении граждан обеих стран от визового режима.
Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул необходимость расширения контактов и обмена делегациями всех уровней между двумя странами, эффективного продвижения механизмов двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики, торговли, инвестиций, укрепления координации, эффективного использования Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и скорого начала переговоров по соглашениям о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения, что будет способствовать развитию сотрудничества в области экономики и инвестиций.
Президент Болуарте Зегарра, пользуясь случаем, пригласил Президента Во Ван Тхыонга посетить Перу и принять участие в саммите АТЭС 2024 года, подтвердив при этом, что будет продолжать координировать действия с Вьетнамом в ООН и международных многосторонних механизмах, а также развивать сотрудничество с АСЕАН.
Президент Во Ван Тхыонг поздравил Перу с проведением Недели АТЭС 2024 года и подтвердил, что будет тесно сотрудничать с Перу в целях успешного проведения Года АТЭС в 2024 году в Перу.