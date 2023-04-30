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Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг воскурил благовония по случаю Дня поминовения королей Хунгов
В церемонии принял участие президент государства Во Ван Тхыонг.
Во дворце Киньтхиен на вершине священной горы Нгиалинь, с искренней сердечной признательностью за заслуги предков, демонстрируя мораль "Когда пьешь воду, помни ее источник", президент государства Во Ван Тхыонг, партийные, государственные и местные руководители вошли в Верхний дворец, чтобы поднести благовония и цветы, выразив глубокую благодарность предкам, которые построили страну, чтобы чтобы их потомки могли продолжить традицию Лак Хонга и построить такой богатый, красивый и цивилизованный Вьетнам, каким он является сегодня.
В наши дни поминовение королей Хунгов и праздник храмов в честь королей Хунгов проводятся на государственном уровне. Ежегодно 10 марта по лунному календарю миллионы людей съезжаются в провинцию Футхо для участия в торжествах. Кроме этого, во всех провинциях и городах проводятся поминки королей Хунгов, даже у вьетнамцев, проживающих за рубежом, также отмечается этот особый день по своей возможности и в своем кругу. По данным Министерства Культуры, Спорта и Туризма, кроме комплекса храмов в провинции Футхо во всей стране насчитывается 1417 мест поклонения королям Хунгам или лицам, связанным с эпохой Хунгов. Самое большое число находится на территориях провинции Футхо (326 объектов), Ханоя (425 объектов), провинции Бакнинь (168 объектов), провинции Виньфук (62 объекта) и в Хошимине (14 объектов).