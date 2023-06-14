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Президент Во Ван Тхыонг принял председателя Национального собрания Кот-д'Ивуара

Во второй половине дня 14 июня в Президентском дворце президент Во Ван Тхыонг принял председателя Национального собрания Кот-д'Ивуара Адаму Биктого, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме по приглашению председателя Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ.
  Президент Во Ван Тхыонг попрощался после встречи с председателем Национального собрания Кот-д'Ивуара Адама Биктого. Фото: Тхонг Нят /ВИА  
Приветствуя Адаму Биктого и делегацию во Вьетнаме, президент Во Ван Тхыонг заявил, что этот визит является самым высоким уровнем, а также первым визитом главы законодательного органа Кот-д'Ивуара во Вьетнам, что способствует важному укреплению отношения сотрудничества между двумя Национальными собраниями, а также между двумя странами.

Председатель Национального собрания Кот-д'Ивуара рад встрече с президентом Во Ван Тхыонгом и сказал, что Вьетнам и Кот-д'Ивуар имеют много общего в экономическом развитии. В контексте трудностей и вызовов, связанных с глобальными проблемами, обеим странам в ближайшее время необходимо еще больше укрепить координацию, создать безопасную, удобную и надежную деловую среду. Кот-д'Ивуар приветствует вьетнамские предприятия для изучения возможностей сотрудничества и инвестиций, особенно для разработки технологий переработки и экспорта.

Сказав, что, всегда уделял внимание наблюдению за развитием Кот-д'Ивуара, президент Во Ван Тхыонг считал, что Кот-д'Ивуар будет и впредь поддерживать политическую стабильность, развивать социально-экономическую ситуацию и эффективно внедрять «Видение 2030», шаг за шагом строя страну процветающей, повышая роль и положение на региональных и международных форумах.

Президент подтвердил, что Вьетнам придает большое значение развитию дружбы и сотрудничества с африканскими друзьями, среди которых Кот-д'Ивуар считается одним из важных партнеров.

Обрадовавшись тому, что отношения между двумя Национальными собраниями Вьетнама и Кот-д'Ивуара развиваются все лучше, создается благоприятная основа для экономического сотрудничества, Во Ван Тхыонг приветствовал итоги переговоров председателя Национального собрания Адамы Биктого с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ и его встреч с вьетнамскими руководителями.

Обе стороны считают, что подписание и реализация Меморандума о взаимопонимании между двумя Национальными собраниями будет способствовать углублению дружбы и многопланового сотрудничества между двумя странами в ближайшее время.

Президент Во Ван Тхыонг и председатель Национального собрания Кот-д'Ивуара Адама Биктого договорились и далее развивать торговое сотрудничество на устойчивой и сбалансированной основе, создавая благоприятные условия для расширения экспорта на рынки друг друга, а также на другие рынки АСЕАН и Африки. Оба лидера подтвердили, что приоритет должен быть отдан развитию и расширению сотрудничества в области сельского хозяйства и инвестиций.

ВИА/ИЖВ

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