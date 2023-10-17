Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Во Ван Тхыонг принял Председателя Государственной Думы Российской Федерации

Во Ван Тхыонг четко заявил, что подавляющее большинство вьетнамцев питают добрые чувства к стране и народу России, при этом он отметил, что сам сохранил много прекрасных и глубоких воспоминаний от прошедших визитов в Россию.
  Президент Во Ван Тхыонг принял Председателя Государственной Думы Российской Федерации В. Володина. Фото: ВИА  
Утром 16 октября в Президентском дворце Президент Во Ван Тхыонг принял Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина и делегацию Российской Федерации, находившихся с официальным визитом во Вьетнаме и сопредседательствовавших на втором заседании Вьетнамско-Российской комиссии межпарламентского сотрудничества.

На приеме от имени государства и народа Вьетнама Президент Во Ван Тхыонг тепло приветствовал В. Володина и членов делегации Государственной Думы России. Высоко оценивая визит и результаты переговоров В. Володина с Председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ, Во Ван Тхыонг уверен, что визит создаст мощную движущую силу для двухстороннего сотрудничества, в том числе сотрудничество между Государственной Думой России и Национальным собранием Вьетнама с целью углубления отношений между двумя странами.

Во Ван Тхыонг четко заявил, что подавляющее большинство вьетнамцев питают добрые чувства к стране и народу России, при этом он отметил, что сам сохранил много прекрасных и глубоких воспоминаний от прошедших визитов в Россию.

На встрече В. Володин почтительно передал Президенту Во Ван Тхыонгу приветствие Президента России Владимира Путина, подтвердил, что Российская Федерация считает Вьетнам не только стратегическим партнером, но и стратегическим другом. Подчеркнув, что предыдущие поколения лидеров двух стран заложили прочный и важный фундамент для взаимоотношений, Председатель Госдумы заявил, что обеим сторонам необходимо совместно искать новые формы для дальнейшего развития сотрудничества в самых разных областях...

Информируя последние достижения экономического и социального развития России, В. Володин выразил радость по поводу значительного прогресса в отношениях сотрудничества между двумя странами в последнее время, в то же время надеялся, что двусторонние отношения и разнообразное сотрудничество в ближайшее время будут продолжать развиваться более эффективно и глубоко.

Поблагодарив за приветствия Президента России Владимира Путина, Президент Во Ван Тхыонг подтвердил: достижения и успехи Вьетнама в прошлом деле борьбы и воссоединения страны, в текущем деле строительства и защиты страны сопровождались огромной поддержкой бывшего Советского Союза и нынешней России, особенно в подготовке кадров, ученых, интеллектуалов... Эти отношения достигают важных, реальных, конкретных результатов и в условиях многих трудностей и вызовов.

Для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам продолжать поддерживать и расширять обмен делегациями высокого уровня и на всех уровнях, активно развивать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, восстановить и развивать межличный обмен и туризм после COVID-19.

На приеме Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил власть России, Госдумы в качестве законодательного органа, за поддержку вьетнамской общины в обеспечении жизни, учебы и работы в России.

* В рамках официального визита во Вьетнам 16 октября В. Володин во главе делегации возложил венок и посетил Мавзолея Президента Хо Ши Мина, возложил венок к Мемориалу павших героев на улице Бакшон (Ханой).

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял Председателя Государственной Думы Российской Федерации

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял Председателя Государственной Думы Российской Федерации

Днем 16 октября в штаб-квартире ЦК Партии Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел встречу с Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, находящимся с официальным визитом во Вьетнаме.
ПОДРОБНЕЕ

Top