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Президент Во Ван Тхыонг принял Председателя Государственной Думы Российской Федерации
На приеме от имени государства и народа Вьетнама Президент Во Ван Тхыонг тепло приветствовал В. Володина и членов делегации Государственной Думы России. Высоко оценивая визит и результаты переговоров В. Володина с Председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ, Во Ван Тхыонг уверен, что визит создаст мощную движущую силу для двухстороннего сотрудничества, в том числе сотрудничество между Государственной Думой России и Национальным собранием Вьетнама с целью углубления отношений между двумя странами.
Во Ван Тхыонг четко заявил, что подавляющее большинство вьетнамцев питают добрые чувства к стране и народу России, при этом он отметил, что сам сохранил много прекрасных и глубоких воспоминаний от прошедших визитов в Россию.
На встрече В. Володин почтительно передал Президенту Во Ван Тхыонгу приветствие Президента России Владимира Путина, подтвердил, что Российская Федерация считает Вьетнам не только стратегическим партнером, но и стратегическим другом. Подчеркнув, что предыдущие поколения лидеров двух стран заложили прочный и важный фундамент для взаимоотношений, Председатель Госдумы заявил, что обеим сторонам необходимо совместно искать новые формы для дальнейшего развития сотрудничества в самых разных областях...
Информируя последние достижения экономического и социального развития России, В. Володин выразил радость по поводу значительного прогресса в отношениях сотрудничества между двумя странами в последнее время, в то же время надеялся, что двусторонние отношения и разнообразное сотрудничество в ближайшее время будут продолжать развиваться более эффективно и глубоко.
Поблагодарив за приветствия Президента России Владимира Путина, Президент Во Ван Тхыонг подтвердил: достижения и успехи Вьетнама в прошлом деле борьбы и воссоединения страны, в текущем деле строительства и защиты страны сопровождались огромной поддержкой бывшего Советского Союза и нынешней России, особенно в подготовке кадров, ученых, интеллектуалов... Эти отношения достигают важных, реальных, конкретных результатов и в условиях многих трудностей и вызовов.
Для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам продолжать поддерживать и расширять обмен делегациями высокого уровня и на всех уровнях, активно развивать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, восстановить и развивать межличный обмен и туризм после COVID-19.
На приеме Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил власть России, Госдумы в качестве законодательного органа, за поддержку вьетнамской общины в обеспечении жизни, учебы и работы в России.
* В рамках официального визита во Вьетнам 16 октября В. Володин во главе делегации возложил венок и посетил Мавзолея Президента Хо Ши Мина, возложил венок к Мемориалу павших героев на улице Бакшон (Ханой).