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Президент Во Ван Тхыонг принял покидающего свой пост посла Пакистана во Вьетнаме
Он высоко оценил проведение Саминой Мехтабом ряда эффективных мероприятий по развитию сотрудничества между министерствами, секторами, населенными пунктами и предприятиями двух стран, что способствует развитию вьетнамско-пакистанской дружбы и сотрудничества и расширению областей сотрудничества, особенно экономики, торговли, туризма и обменов между людьми.
Многие деловые делегации Пакистана также приехали во Вьетнам, чтобы изучить возможности для инвестиций, отметил он.
Поблагодарив президента и соответствующие ведомства Вьетнама за активную поддержку, оказанную ей и ее коллегам в выполнении служебных обязанностей, посол Самина Мехтаб сказала, что на нее произвели глубокое впечатление чувства и гостеприимство вьетнамского народа, и именно поэтому, по ее словам, туризм в стране так активно развивается.
Она подчеркнула важность экономического и торгового партнерства и выразила свою радость в связи с активным ростом двусторонней торговли.
Посол выразила надежду, что обе стороны вскоре проведут взаимные визиты на высоком уровне, чтобы открыть больше возможностей для укрепления торговых связей. Она также предложила парламентским группам дружбы стран увеличить обмен опытом, чтобы помочь обогатить достижения сотрудничества.
Кроме того, посол Самина Мехтаб призвала две страны к дальнейшему укреплению сотрудничества в других областях, в частности, в сфере информационных технологий и между торговыми палатами для продвижения программ координации между вьетнамскими и пакистанскими предприятиями.
Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что Вьетнам всегда ценит сотрудничество с Пакистаном и желает, чтобы двусторонние отношения развивались более активно в будущем.
Он согласился с предложением посла о расширении обмена делегациями высокого уровня, попросив обе стороны активизировать взаимные визиты делегаций министерств, отраслей, населенных пунктов, предприятий, ассоциаций и парламентских групп дружбы, а также взаимодействие между людьми, чтобы укрепить взаимопонимание и дружбу.
Вьетнам и Пакистан должны приложить совместные усилия для обеспечения более плодотворного партнерства в области торговли и инвестиций, добавил он.
Через посла президент Во Ван Тхыонг поздравил Асифа Али Зардари с недавним избранием на пост президента Пакистана и пригласил его посетить Вьетнам.
Он также выразил надежду, что благодаря своему опыту, пониманию и особым чувствам к Вьетнаму Самина Мехтаб внесет еще больший вклад в развитие отношений двух стран в будущем.