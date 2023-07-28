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Президент Во Ван Тхыонг посещает Тоскану, Италия
Выразив удовольствие посетить город Флоренцию - колыбель искусств эпохи Возрождения, посетили его старинные архитектуры, музеи, в которых выставлены шедевры европейских и мировых художников, Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил динамичное развитие Тосканы и Флоренции в сфере искусства, сохранения наследия и устойчивого туризма. Президент Тосканы напомнил о том, что мэр Флоренс Джорджио Ла Пира посетил Вьетнам и встретился с президентом Хо Ши Мином в 1965 году, выразив поддержку борьбе вьетнамского народа за независимость.
Президент Тосканы поздравил с успехом Государственного визита в Италию Президента Во Ван Тхыонга, заявив, что этот визит свидетельствует о дружбе и солидарности между двумя народами, он также выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами будут развиваться в ближайшем будущем. Президент Тосканы выразил восхищение борьбой вьетнамского народа за национальное освобождение и воссоединение страны и был впечатлен динамичным развитием Вьетнама, поздравил с возрастающим положением и ролью Вьетнама на международной арене. Президент Тосканы заявил, что хочет укрепить сотрудничество с провинцией Виньфук и расширить сотрудничество с другими населенными пунктами Вьетнама.
Мэр Флоренции также отметил, что визит Президента Во Ван Тхыонга в Италию и Тоскану приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, подтвердил желание привлечь в город больше вьетнамских студентов и в то же время содействовать сотрудничеству с вьетнамскими населенными пунктами в области образования и обучения, сохранения культурного наследия и энергетики.
В конце встречи с президентом Тосканы президент Во Ван Тхыонг стал свидетелем подписания руководителями провинции Виньфук и региона Тоскана Меморандума о взаимопонимании, вручения руководителями провинции Виньфук инвестиционного сертификата для группы Piaggio.
В рамках своего рабочего визита во Флоренцию Президент Во Ван Тхыонг с супругой посетил несколько типичных культурных объектов города.