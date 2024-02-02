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Президент Во Ван Тхыонг попросил Viettel сохранить лидирующее положение в телекоммуникационной отрасли

Президент Во Ван Тхыонг попросил Viettel сохранить лидирующее положение в телекоммуникационной отрасли
  Президент Во Ван Тхыонг и руководитель Военной промышленной телекоммуникационной корпорации (Viettel) в Ханое 1 февраля. Фото: ВИA  
Выступая на встрече президент Во Ван Тхыонг заслушал презентацию о продуктах Viettel, а также результатах, достигнутых в производственной и предпринимательской деятельности корпорации за последнее время.

Президент Во Ван Тхыонг предложил, чтобы Viettel всегда сохраняла свою роль ведущей экономической группы страны, стала образцовым примером государственных предприятий. Корпорация также должна быть готова принять и успешно выполнить поставленные задачи на основе глубокого понимания позиции об увязке развития экономики с обеспечением национальной обороны и безопасности.

По его словам, корпорация Viettel должна продолжать продвигать инвестиции в зарубежные страны в области телекоммуникаций, что внесет вклад в продвижение имиджа динамичных и творческих вьетнамцев и страны, обладающей передовой наукой и технологиями в ряде областей.

Президент Вьетнама выразил удовлетворение тем, что в корпорации сейчас работают молодые люди, обладающие высокой квалификацией. Глава государства обратился к руководителям Viettel с просьбой содействовать подготовке высококачественных человеческих ресурсов, которые обладают способностью к исследованиям, применению достижений науки и технологий во всех случаях, что внесет вклад в развитие корпорации, в частности, и страны, в целом.

Президент также потребовал от Viettel уделить особое внимание работе по строительству чистой и сильной партийной организации, что станет духовной поддержкой для военнослужащих при выполнении поставленных задач.

ИЖВ/ВИА

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