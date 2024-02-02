НОВОСТИ
Президент Во Ван Тхыонг попросил Viettel сохранить лидирующее положение в телекоммуникационной отрасли
Президент Во Ван Тхыонг предложил, чтобы Viettel всегда сохраняла свою роль ведущей экономической группы страны, стала образцовым примером государственных предприятий. Корпорация также должна быть готова принять и успешно выполнить поставленные задачи на основе глубокого понимания позиции об увязке развития экономики с обеспечением национальной обороны и безопасности.
По его словам, корпорация Viettel должна продолжать продвигать инвестиции в зарубежные страны в области телекоммуникаций, что внесет вклад в продвижение имиджа динамичных и творческих вьетнамцев и страны, обладающей передовой наукой и технологиями в ряде областей.
Президент Вьетнама выразил удовлетворение тем, что в корпорации сейчас работают молодые люди, обладающие высокой квалификацией. Глава государства обратился к руководителям Viettel с просьбой содействовать подготовке высококачественных человеческих ресурсов, которые обладают способностью к исследованиям, применению достижений науки и технологий во всех случаях, что внесет вклад в развитие корпорации, в частности, и страны, в целом.
Президент также потребовал от Viettel уделить особое внимание работе по строительству чистой и сильной партийной организации, что станет духовной поддержкой для военнослужащих при выполнении поставленных задач.