Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Во Ван Тхыонг имел встречу с и.о. генерального директора МАГАТЭ

По сообщению спецкора ВИА, во время официального визита в Австрийскую Республику во второй половине дня 24 июля президент Во Ван Тхыонг встретился с и.о. генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Нажатом Мохтаром.
  Президент Во Ван Тхыонг с исполняющим обязанности Генерального директора МАГАТЭ Наджатом Мохтаром. Фото: ВИА  
Приветствуя президента Во Ван Тхыонга с визитом в МАГАТЭ, что демонстрирует важность сотрудничества с МАГАТЭ для Вьетнама, Наджат Мохтар поблагодарила Вьетнам за его позитивный вклад в рамках Организации Объединенных Наций в целом и деятельность по сотрудничеству в области применения атомной энергии в мирных целях с МАГАТЭ. Наджат Мохтар сказала, что на МАГАТЭ произвели впечатление потенциал Вьетнама и его активное участие, подчеркивая, что сотрудничество с Вьетнамом является эффективной и успешной моделью, в том числе и в области сельского хозяйства, здравоохранения, охраны здоровья, особенно пожилых людей и детей, возобновляемых источников энергии, реагирования на изменение климата, и подтвердила, что будет продолжать сотрудничать для улучшения потенциала и передачи технологий Вьетнаму.

Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил вклад МАГАТЭ и личный вклад Наджат Мохтар в усилия по обеспечению ядерной безопасности, борьбе с распространением ядерного оружия и содействию развитию и применению ядерных технологий в целях мира и устойчивого развития во всем мире; поблагодарил за предоставление Вьетнаму МАГАТЭ во время пандемии COVID-19 медицинского оборудования и расходных материалов, а также за обучение и передачу технологий тестирования, тем самым помогая Вьетнаму эффективно бороться с пандемией и быстро восстанавливать социально-экономическое развитие.

МАГАТЭ поддерживает Вьетнам в реализации проектов в рамках «Программы технического сотрудничества МАГАТЭ», включая два весьма практических проекта по применению ядерной энергии для борьбы с зоонозными заболеваниями (ZODIAC) и по обращению с пластиковыми отходами в океане (NUTEC Plastic). Стороны подписали «Национальную рамочную программу технического сотрудничества в области развития применения атомной энергии на период 2022-2027 годов».

Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил МАГАТЭ за поддержку участия Вьетнама в трехстороннем проекте сотрудничества Вьетнама, МАГАТЭ и Лаоса/Камбоджи по развитию применения атомной энергии в мирных целях.

Наджат Мохтар приветствовала успехи Вьетнама в качестве члена Совета управляющих МАГАТЭ на период 2021–2023 годов, ожидая, что Вьетнам продолжит вносить свой вклад в усилия МАГАТЭ по решению вопросов, представляющих общий интерес для международного сообщества, таких как обеспечение ядерной безопасности, противодействие распространению ядерного оружия, разработка и применение ядерных технологий в мирных целях и реагирование на нетрадиционные вызовы безопасности.

По этому случаю заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг встретилась со секретарем Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) Анной Жубен-Брет. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Вьетнама и Секретариатом UNCITRAL в области технической помощи и наращивания потенциала.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Во Ван Тхыонг провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом

Президент Во Ван Тхыонг провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом

По сообщению спецкора ВИА, в рамках визита в Австрию по приглашению президента Австрии Александра Ван дер Беллена утром 24 июля президент Во Ван Тхыонг и президент Александр Ван дер Беллен провели встречу в узком кругу и сопредседательствовали на переговорах сразу после официальной церемонии встречи во дворце Хофбург в Вене, столице Австрии.
ПОДРОБНЕЕ

Top