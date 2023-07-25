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Президент Во Ван Тхыонг имел встречу с и.о. генерального директора МАГАТЭ
Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил вклад МАГАТЭ и личный вклад Наджат Мохтар в усилия по обеспечению ядерной безопасности, борьбе с распространением ядерного оружия и содействию развитию и применению ядерных технологий в целях мира и устойчивого развития во всем мире; поблагодарил за предоставление Вьетнаму МАГАТЭ во время пандемии COVID-19 медицинского оборудования и расходных материалов, а также за обучение и передачу технологий тестирования, тем самым помогая Вьетнаму эффективно бороться с пандемией и быстро восстанавливать социально-экономическое развитие.
МАГАТЭ поддерживает Вьетнам в реализации проектов в рамках «Программы технического сотрудничества МАГАТЭ», включая два весьма практических проекта по применению ядерной энергии для борьбы с зоонозными заболеваниями (ZODIAC) и по обращению с пластиковыми отходами в океане (NUTEC Plastic). Стороны подписали «Национальную рамочную программу технического сотрудничества в области развития применения атомной энергии на период 2022-2027 годов».
Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил МАГАТЭ за поддержку участия Вьетнама в трехстороннем проекте сотрудничества Вьетнама, МАГАТЭ и Лаоса/Камбоджи по развитию применения атомной энергии в мирных целях.
Наджат Мохтар приветствовала успехи Вьетнама в качестве члена Совета управляющих МАГАТЭ на период 2021–2023 годов, ожидая, что Вьетнам продолжит вносить свой вклад в усилия МАГАТЭ по решению вопросов, представляющих общий интерес для международного сообщества, таких как обеспечение ядерной безопасности, противодействие распространению ядерного оружия, разработка и применение ядерных технологий в мирных целях и реагирование на нетрадиционные вызовы безопасности.
По этому случаю заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг встретилась со секретарем Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) Анной Жубен-Брет. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Вьетнама и Секретариатом UNCITRAL в области технической помощи и наращивания потенциала.