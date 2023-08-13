Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Во Ван Тхыонг встретился с иностранными и вьетнамскими учеными

Президент Во Ван Тхыонг встретился в субботу в Ханое с 56 иностранными и вьетнамскими учеными, принимающими участие в международной научной конференции "Окна во Вселенную".
  Президент Во Ван Тхыонг и международные и вьетнамские ученые. Фото: ВИA  
Президент Во Ван Тхыонг встретился в субботу в Ханое с 56 иностранными и вьетнамскими учеными, принимающими участие в международной научной конференции "Окна во Вселенную".

Во второй половине дня 12 августа в Президентском дворце президент Во Ван Тхыонг встретился с 56 иностранными и вьетнамскими учеными, принимающими участие в международной научной конференции "Окна во Вселенную", проходящей в городе Куйньон провинции Биньдинь.

Эта конференция организована Международным центром междисциплинарной науки и образования 

(ICISE), Научным обществом "встречи во Вьетнаме", Министерством науки и технологий и Народным комитетом провинции Биньдинь.

Это научный форум, на котором участники обсуждают последние открытия в области физики частиц, физики высоких энергий и астрономии.

Во время встречи с главой вьетнамского государства многие ученые выразили желание сотрудничать и работать с Вьетнамом. Они также выразили надежду, что Вьетнам будет проводить благоприятную для ученых политику и создаст условия, позволяющие международным ученым жить и работать во Вьетнаме...

Президент Во Ван Тхыонг, в свою очередь, высоко оценил деятельность Научного общества "встречи во Вьетнаме" и особенно вклад профессора Чан Тхань Вана, профессора Ле Ким Нгока и ученых Научного общества "встречи во Вьетнаме" за последние 30 лет в развитие науки и образования во Вьетнаме.

Подчеркивая огромное значение, которое Вьетнам придает науке и технологиям, а также образованию и подготовке кадров, он сказал, что Вьетнам всегда уделяет большое внимание привлечению и использованию талантов, развитию высококачественных кадров и созданию сильной команды интеллектуалов для устойчивого развития страны.

Президент выразил надежду, что и в будущем Вьетнам будет получать пользу от сотрудничества и поддержки международных ученых и вьетнамских ученых за рубежом.

Глава государства обратился к соответствующим органам и местным властям с просьбой оказать поддержку Научного общества "встречи во Вьетнаме" в реализации его хороших проектов, а также совершенствовать механизмы и политику для создания более благоприятных условий для ученых..

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Спасение индийских журавлей от исчезновения

Спасение индийских журавлей от исчезновения

В последние годы популяция индийских журавлей уменьшилась по численности и редко встречается в национальном парке Чамтьим. Индийские журавли (лат. Grus antigone) занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) как исчезающие виды.
ПОДРОБНЕЕ

Top