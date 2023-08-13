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Президент Во Ван Тхыонг встретился с иностранными и вьетнамскими учеными
Во второй половине дня 12 августа в Президентском дворце президент Во Ван Тхыонг встретился с 56 иностранными и вьетнамскими учеными, принимающими участие в международной научной конференции "Окна во Вселенную", проходящей в городе Куйньон провинции Биньдинь.
Эта конференция организована Международным центром междисциплинарной науки и образования
(ICISE), Научным обществом "встречи во Вьетнаме", Министерством науки и технологий и Народным комитетом провинции Биньдинь.
Это научный форум, на котором участники обсуждают последние открытия в области физики частиц, физики высоких энергий и астрономии.
Во время встречи с главой вьетнамского государства многие ученые выразили желание сотрудничать и работать с Вьетнамом. Они также выразили надежду, что Вьетнам будет проводить благоприятную для ученых политику и создаст условия, позволяющие международным ученым жить и работать во Вьетнаме...
Президент Во Ван Тхыонг, в свою очередь, высоко оценил деятельность Научного общества "встречи во Вьетнаме" и особенно вклад профессора Чан Тхань Вана, профессора Ле Ким Нгока и ученых Научного общества "встречи во Вьетнаме" за последние 30 лет в развитие науки и образования во Вьетнаме.
Подчеркивая огромное значение, которое Вьетнам придает науке и технологиям, а также образованию и подготовке кадров, он сказал, что Вьетнам всегда уделяет большое внимание привлечению и использованию талантов, развитию высококачественных кадров и созданию сильной команды интеллектуалов для устойчивого развития страны.
Президент выразил надежду, что и в будущем Вьетнам будет получать пользу от сотрудничества и поддержки международных ученых и вьетнамских ученых за рубежом.
Глава государства обратился к соответствующим органам и местным властям с просьбой оказать поддержку Научного общества "встречи во Вьетнаме" в реализации его хороших проектов, а также совершенствовать механизмы и политику для создания более благоприятных условий для ученых..