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Председатель Чан Тхань Ман председательствовал на заседании Постоянного комитета НС по законотворчеству
По словам председателя НС, выполняя Заключение Политбюро № 19-KL/TW от 2021 г. о направленности программы законотворчества на НС 15-го созыва, НС выполнило 131 законодательную задачу, что составляет 83,97%.
Он попросил, чтобы при пересмотре и доработке вышеупомянутых законов строго придерживались согласованных точек зрения, целей, принципов и направлений, которые были включены в утвержденную НС программу создания законов и постановлений.
Отметив, что на 7-й сессии НС в ходе обсуждения этих законопроектов было представлено более 200 мнений, председатель Чан Тхань Ман призвал Постоянный комитет четко сообщить, какие вопросы были учтены в пересмотренных вариантах законопроектов, а какие нет, а также причины разногласий между проверяющими органами и редакционными агентствами.
Далее он отметил, что комитеты НС организовали многочисленные семинары и рабочие совещания, провели множество опросов по законопроектам, и подчеркнул необходимость изучения и использования результатов этих мероприятий и обсуждений для выявления вопросов, которые необходимо решить при доработке законопроектов. Он заявил, что Законодательное собрание планирует организовать форум по законотворчеству для более глубокого и детального обсуждения законодательной работы с целью дальнейшего улучшения качества законотворческой работы и повышения роли партийных комитетов, государственных органов, отраслей, ученых и экспертов в этой работе.