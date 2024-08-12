Председатель Чан Тхань Ман председательствовал на заседании Постоянного комитета НС по законотворчеству

Председатель НС Чан Тхань Ман выступает на 5-м тематическом заседании по законотворчеству 12 августа. Фото: ВИA В своем вступительном слове председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул важность встречи, сказав, что депутаты НС обсудят пересмотр 10 из 11 законопроектов, впервые представленных на обсуждение на 7-й сессии НС, в том числе Закон о геологии и полезных ископаемых, Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об аптеках, Закон о профсоюзах (пересмотренный), Закон о предупреждении и борьбе с торговлей людьми, Закон о нотариате, Закон о культурном наследии (пересмотренный), Закон о городском и сельском планировании, Закон о предотвращении, тушении и спасении на пожарах, пересмотренный Закон о налоге на добавленную стоимость и Закон о ювенальной юстиции.

По словам председателя НС, выполняя Заключение Политбюро № 19-KL/TW от 2021 г. о направленности программы законотворчества на НС 15-го созыва, НС выполнило 131 законодательную задачу, что составляет 83,97%.



Он попросил, чтобы при пересмотре и доработке вышеупомянутых законов строго придерживались согласованных точек зрения, целей, принципов и направлений, которые были включены в утвержденную НС программу создания законов и постановлений.



Отметив, что на 7-й сессии НС в ходе обсуждения этих законопроектов было представлено более 200 мнений, председатель Чан Тхань Ман призвал Постоянный комитет четко сообщить, какие вопросы были учтены в пересмотренных вариантах законопроектов, а какие нет, а также причины разногласий между проверяющими органами и редакционными агентствами.



Далее он отметил, что комитеты НС организовали многочисленные семинары и рабочие совещания, провели множество опросов по законопроектам, и подчеркнул необходимость изучения и использования результатов этих мероприятий и обсуждений для выявления вопросов, которые необходимо решить при доработке законопроектов. Он заявил, что Законодательное собрание планирует организовать форум по законотворчеству для более глубокого и детального обсуждения законодательной работы с целью дальнейшего улучшения качества законотворческой работы и повышения роли партийных комитетов, государственных органов, отраслей, ученых и экспертов в этой работе.



