Председатель Палаты представителей Иордании возложил венок к Мавзолею Хо Ши Мина

В тот же день во второй половине дня Председатель Палаты представителей Иордании и делегация высокого уровня посетили Императорскую цитадель Тханглонг. Центральная часть Императорской цитадели Тханглонг — Ханой является важнейшим сохранившимся элементом Запретного города и Королевской цитадели древней столицы Тханглонг. Этот масштабный архитектурный комплекс возводился различными династиями на протяжении многих исторических периодов и стал одним из наиболее значимых памятников в системе историко-культурных объектов Вьетнама.



Руководство Центра по сохранению наследия Тханглонг – Ханой вручает книгу Председателю Палаты представителей Иордании Мазену Турки Эль-Кади на территории исторического комплекса Императорской цитадели Тханглонг (Фото: ВИА)

Признанная ЮНЕСКО объектом Всемирного культурного наследия в 2010 году, Центральная часть Императорской цитадели Тханглонг является символом истории и культуры государства Дайвьет на протяжении многих веков. Здесь находился центр власти при династиях Ли, Чан, Ранняя Ле, Мак и Ле Чунгхынг.

На месте представители Центра по сохранению наследия Тханглонг — Ханой ознакомили Председателя Палаты представителей Иордании и членов делегации с тысячелетней историей вьетнамского народа через экспонаты, бережно сохранённые на территории Центральной зоны Императорской цитадели — объекта, глубоко пронизанного историческими следами тысячелетней столицы. Древние архитектурные сооружения, архитектурные остатки и археологические находки являются бесценной гордостью Тханглонг — Ханоя в частности и Вьетнама в целом.

Посещение Императорской цитадели Тханглонг было направлено на представление Председателю Палаты представителей Иордании и делегации истории и культуры прекрасной страны Вьетнам, а также образа гостеприимного вьетнамского народа, что способствует развитию народной дипломатии и созданию основы для расширения сотрудничества между двумя странами в более широких и углублённых областях.

Вьетнам и Иордания установили дипломатические отношения в 1980 году. Официальный визит во Вьетнам Председателя Палаты представителей Иордании Мазена Турки Эль-Кади является первым обменом делегациями на уровне руководителей законодательных органов двух стран. Он состоялся всего через три месяца после визита во Вьетнам Короля Абдаллы II ибн аль-Хусейна и стал первой зарубежной поездкой Мазена Турки Эль-Кади с момента его вступления в должность Председателя Палаты представителей в октябре 2025 года. Визит свидетельствует о решимости Королевской семьи, Правительства и Палаты представителей Иордании продвигать всесторонние отношения с Вьетнамом, в том числе сотрудничество по линии парламентов.