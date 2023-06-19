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Председатель НC Выонг Динь Хюэ принимает делегацию Европарламента
Председатель НС высоко оценил положительные и важные результаты в отношениях между Вьетнамом и ЕС (а также между Вьетнамом и странами-членами ЕС) в целом по следующим направлениям: политика, дипломатия; экономика - торговля - инвестиции; сельское, лесное и рыбное хозяйство; оборона - безопасность; сотрудничество в целях развития; диалог о правах человека. Вьетнам всегда поддерживает укрепление стратегического партнерства между АСЕАН и ЕС. Вьетнам, а также Национальное собрание Вьетнама готовы играть активную роль в этом процессе.
Со своей стороны Даниэль Каспари поблагодарил Выонг Динь Хюэ за встречу, и рассказал о содержании повестки дня работы с соответствующими агентствами Вьетнама, что отразило заинтересованность Европарламента в сотрудничестве с Национальным собранием Вьетнама.
Подчеркнув, что обеим сторонам предстоит пережить очень трудный период из-за COVID-19, конфликтов в мире, Даниэль Каспари сказал, что в этом контексте отношения между ЕС и Вьетнамом будут играть все более важную роль. Во время COVID-19 обе стороны стали свидетелями роста торгового и инвестиционного сотрудничества, что свидетельствует о важности EVFTA. Даниэль Каспари выразил надежду, что в ближайшее время товарооборот продолжит расти.
На встрече делегаты выразили интерес к рыбному хозяйству, политике содействия развитию регионов Вьетнама, к решениям и направлениям в реализации цели построения экологически чистой энергетической программы...
В связи с чем председатель НС поделился, что Вьетнам преследует цели развития, в котором разрыв между богатыми и бедными не был слишком большим. Вьетнам состоит из 6 регионов, разделенных по географическим зонам, среди них районам с хорошим потенциалом развития будет предоставлена выдающаяся политика для развития, и в свою очередь вовлечет за собой другие районы. Районам, находящимся в более неблагоприятном положении, будет предоставлена соответствующая политика для сокращения разрыва в уровне развития с другими районами.
Вьетнам реализует и вкладывает большие ресурсы в 3 национальные целевые программы, включая устойчивое сокращение бедности, строительство сельской местности нового образца, социально-экономическое развитие районов этнических меньшинств и горных районов.
На встрече Выонг Динь Хюэ и депутаты Европарламента обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Председатель НС предложил ЕС продолжать играть активную роль, вносить свой вклад и предпринимать конкретные действия для обеспечения верховенства права, свободы судоходства и полетов в Восточном море, содействовать сотрудничеству с АСЕАН в этом отношении.
Председатель НС сказал, что отношения между Национальным собранием Вьетнама и Европарламентом развиваются очень хорошо в духе сотрудничества и созидания, он надеется, что обе стороны и впредь будут тесно сотрудничать, особенно в сфере обмена опытом парламентской деятельности, совершенствования правовых институтов, решения актуальных глобальных проблем. Обе стороны должны также активно координировать свои действия на важных региональных и многосторонних парламентских форумах.
Даниэль Каспари поблагодарил Выонг Динь Хюэ за информацию об усилиях Вьетнама по реализации Политической декларации о создании партнерства в сфере равноправного энергетического перехода (JETP) между Вьетнамом и странами G7, о предложении о скором снятии желтой карточки ННН, поощрении сотрудничества ЕС и Вьетнама в модернизации рыболовного сектора во Вьетнаме, о приверженности Вьетнама выполнению обязательств по Соглашению о EVFTA.... Он также сообщил, что Евросоюз пытается добиться от парламентов оставшихся стран продолжения ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA). Даниэль Каспари выразил надежду, что Конференция Азиатско-европейского парламентского партнерства (ASEP), запланированная на этот год в Европе, предоставит обеим сторонам возможность обменяться мнениями и дискуссиями, способствуя развитию сотрудничества.
На встрече через Даниэля Каспари Выонг Динь Хюэ сердечно пригласил делегацию молодых парламентариев Европарламента во Вьетнам для участия в 9-м Глобальном форуме молодых парламентариев, организованном Вьетнамом и Межпарламентским союзом в сентябре этого года.