Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НC Выонг Динь Хюэ прибыл в Джакарту, начав официальный визит в Республику Индонезия

В 9:50 утра 4 августа (по времени Джакарты) член Политбюро, председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация НС Вьетнама прибыли в международный аэропорт Сукарно Хатта, столица Джакарта, начав официальный визит в Индонезию
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ прибыл в Джакарту. Фото: ВИA  
По сообщению спецкорреспондента ВИА, в 9:50 утра 4 августа (по времени Джакарты) член Политбюро, председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация НС Вьетнама прибыли в международный аэропорт Сукарно Хатта, столица Джакарта, начав официальный визит в Индонезию и участие в 44-й Межпарламентской Ассамблее государств Юго-Восточной Азии (AIPA-44) по приглашению председателя Совета народных депутатов (Палаты представителей) Республики Индонезия, председателя AIPA Пуан Махарани.

Председателя НС Выонг Динь Хюэ и делегацию в аэропорту встретили: председатель Комитета по межпарламентскому сотрудничеству Палаты представителей Индонезии Фадли Зон; Посол Индонезии во Вьетнаме Денни Абди; Посол Вьетнама в Республике Индонезия Та Ван Тхонг; Посол, глава вьетнамской делегации в АСЕАН Нгуен Хай Банг и сотрудники посольства Вьетнама в Индонезии.

Это первый официальный визит в Индонезию Выонг Динь Хюэ в качестве председателя НС Вьетнама, визит председателя НС Вьетнама в Индонезию спустя 13 лет (председатель НС Нгуен Фу Чонг официально посетил Индонезию в 2010 году). Это важное событие происходит в контексте того, что две страны отмечают 10-летие стратегического партнерства (2013-2023 гг.), стремясь отпраздновать 70-летие установления дипломатических отношений в 2025 г. (1955-2025 гг.).

Председатель НС Выонг Динь Хюэ совершает официальный визит в Индонезию, демонстрируя уважение и поддержку Вьетнама Индонезии и лично спикеру Палаты представителей Пуану Махарани перед Генеральной Ассамблеей AIPA-44 и во время председательства в АСЕАН в 2023 году; внося важный вклад в укрепление политического доверия и отношений, взаимоотношений между народами двух стран; все более глубоко, практически и эффективно укрепляются и углубляются традиционная дружба и стратегическое партнерство между двумя странами.

Ожидается, что в ходе официального визита в Индонезию председатель НС Ван Динь Хюэ проведет переговоры и встречи с высшими руководителями Индонезии, чтобы внести свой вклад в укрепление хорошего сотрудничества между двумя странами в целом и отношениями между двумя законодательными органами в частности в предстоящее время, как в в рамках двусторонних, так и многосторонних отношений; обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В рамках визита председатель Национального собрания примет участие в ряде культурных и экономических мероприятий.

После завершения официального визита в Индонезию председатель НС Выонг Динь Хюэ возглавит высокопоставленную делегацию НС Вьетнама для участия в Генеральной ассамблее AIPA-44 в Индонезии.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top