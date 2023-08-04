НОВОСТИ
Председатель НC Выонг Динь Хюэ прибыл в Джакарту, начав официальный визит в Республику Индонезия
Председателя НС Выонг Динь Хюэ и делегацию в аэропорту встретили: председатель Комитета по межпарламентскому сотрудничеству Палаты представителей Индонезии Фадли Зон; Посол Индонезии во Вьетнаме Денни Абди; Посол Вьетнама в Республике Индонезия Та Ван Тхонг; Посол, глава вьетнамской делегации в АСЕАН Нгуен Хай Банг и сотрудники посольства Вьетнама в Индонезии.
Это первый официальный визит в Индонезию Выонг Динь Хюэ в качестве председателя НС Вьетнама, визит председателя НС Вьетнама в Индонезию спустя 13 лет (председатель НС Нгуен Фу Чонг официально посетил Индонезию в 2010 году). Это важное событие происходит в контексте того, что две страны отмечают 10-летие стратегического партнерства (2013-2023 гг.), стремясь отпраздновать 70-летие установления дипломатических отношений в 2025 г. (1955-2025 гг.).
Председатель НС Выонг Динь Хюэ совершает официальный визит в Индонезию, демонстрируя уважение и поддержку Вьетнама Индонезии и лично спикеру Палаты представителей Пуану Махарани перед Генеральной Ассамблеей AIPA-44 и во время председательства в АСЕАН в 2023 году; внося важный вклад в укрепление политического доверия и отношений, взаимоотношений между народами двух стран; все более глубоко, практически и эффективно укрепляются и углубляются традиционная дружба и стратегическое партнерство между двумя странами.
Ожидается, что в ходе официального визита в Индонезию председатель НС Ван Динь Хюэ проведет переговоры и встречи с высшими руководителями Индонезии, чтобы внести свой вклад в укрепление хорошего сотрудничества между двумя странами в целом и отношениями между двумя законодательными органами в частности в предстоящее время, как в в рамках двусторонних, так и многосторонних отношений; обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В рамках визита председатель Национального собрания примет участие в ряде культурных и экономических мероприятий.
После завершения официального визита в Индонезию председатель НС Выонг Динь Хюэ возглавит высокопоставленную делегацию НС Вьетнама для участия в Генеральной ассамблее AIPA-44 в Индонезии.