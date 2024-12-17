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Председатель НС Чан Тхань Ман председательствовал на заседании по подведению итогов деятельности в 2024 году
В рамках работы по рассмотрению выполнения резолюции 18-NQ/TW ЦК КПВ 12-го созыва о дальнейшем обновлении и реструктуризации политической системы для повышения эффективности законодательной власти НС учредило Руководящий комитет по рассмотрению резолюции и издало несколько документов, включая план работы.
Канцелярия НС дала рекомендации по изданию 48 документов, в которых были поставлены задачи по реализации выводов ключевых партийных и государственных руководителей. На сегодняшний день учреждения выполнили 93 из 109 задач программы действий партийной делегации в НС по выполнению резолюции всевьетнамского партийного съезда 13-го созыва и 73 из 103 задач по реализации партийных директив, резолюций, заключений, положений, уведомлений и инструкций.
Что касается организации сессий НС и заседаний Постоянного комитета НС, то учреждения обслужили две очередные и четыре внеочередные сессии, содействовали принятию 31 закона и 64 резолюций, а также обсуждению еще 21 законопроекта.
Они также выполнили 26 законодательных задач по плану Постоянного комитета, в результате чего общее число выполненных задач составило 140 из 156, что составляет 89,7%.
Председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что, несмотря на вызовы 2024 года, в том числе большие потери, вызванные тайфуном Яги, социально-экономическая ситуация в стране остается позитивной: макроэкономика стабильна, инфляция контролируется, социальное благополучие обеспечено. Ожидается, что рост ВВП в этом году составит 7%, а все 15 социально-экономические показатели будут достигнуты или перевыполнены. Укреплены внешние связи, активизирована борьба с коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями, что укрепляет доверие населения к партии и государству.
Он отметил вклад НС в достижение этих результатов путем разработки законов, осуществления высшего надзора и принятия решений по важным для страны вопросам.
В частности, на седьмой и восьмой сессиях законодательный орган распутал множество узлов в социально-экономическом развитии, утвердив множество законов, сказал он, подчеркнув, что были приняты важные решения для улучшения инфраструктуры и полного использования ресурсов, включая исторические решения, такие как принятие руководящего принципа об инвестициях в проект высокоскоростной железной дороги Север-Юг и возобновлении проекта атомной электростанции Ниньтхуан, а также корректировка инвестиционной политики для проекта международного аэропорта Лонгтхань.
На восьмой сессии НС утвердило 18 законов и 21 резолюцию с высоким уровнем одобрения, добавил он.
Председатель НС высоко оценил усилия всех должностных лиц и сотрудников учреждений НС, органов Постоянного комитета НС и канцелярии НС в течение всего года.
Он подчеркнул необходимость хорошей подготовки к девятой и десятой сессиям, внеочередной сессии в феврале 2025 года, а также к 41-му и 42-му заседаниям Постоянного комитета НС в январе и феврале 2025 года.
Он призвал ускорить пересмотр резолюции № 18-NQ/TW, изданной Центральным комитетом партии 12-го созыва в 2017 году, об упорядочении аппарата и оперативно завершить разработку планов реструктуризации. Обновление мышления в законотворчестве имеет решающее значение, заявил он, подчеркнув необходимость усиления надзорной деятельности и ускорения административной реформы.