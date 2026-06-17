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Председатель НС Чан Тхань Ман: Национальное собрание XVI созыва должно стать созывом, формирующим институциональную основу развития
Выступая с заключительным словом на конференции, Председатель НC Чан Тхань Ман высоко оценил ответственные и содержательные выступления делегатов, направленные на успешную реализацию Заключения № 17-KL/TW об Законодательных ориентиров НC XVI созыва.
Председатель НС отметил, что на период работы НС XVI созыва предусмотрено 192 задачи в сфере законотворчества, при этом Правительство является основным исполнителем большинства из них. Цель состоит в полном устранении недостатков, выявленных в работе предыдущего созыва, дальнейшем обновлении подходов и методов деятельности, широком внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также в обеспечении взаимосвязи законодательной деятельности с контролем за осуществлением власти, повышением подотчётности, противодействием коррупции и негативным явлениям и предотвращением лоббирования ведомственных и групповых интересов.
По его словам, НС изменил подход к законотворчеству, исходя из того, что законы должны регулировать только вопросы, относящиеся к компетенции НС, тогда как детальные положения передаются на уровень Правительства, министерств и ведомств, что повышает гибкость и оперативность регулирования. Такой подход полностью соответствует установке Генерального секретаря, Президента государства То Лама о том, что закон должен не только регулировать уже существующие отношения, но и открывать путь новому; не только отражать существующую реальность, но и формировать будущее; не только прокладывать дорогу, но и совершенствовать её.
Наряду с достигнутыми результатами Председатель НС указал, что по-прежнему сохраняются случаи задержки подготовки отдельных законопроектов, некоторые недавно принятые законы уже требуют внесения изменений, а проблема несвоевременного принятия подзаконных нормативных актов до конца не решена. Он приветствовал практику одновременной подготовки проектов постановлений Правительства и ведомственных циркуляров одновременно с внесением законопроектов, чтобы обеспечить возможность их немедленного применения после вступления закона в силу.
По словам Председателя НС, до конца 2026 года необходимо выполнить 61 законодательную задачу, включённую в Программу законодательной деятельности на 2026 год; 39 задач должны быть завершены в 2027 году для включения в программу на 2028 год; 26 задач – в 2028 году для программы 2029 года; ещё 14 задач – в 2029 году для программы 2030 года. Кроме того, существуют срочные и важные вопросы, возникающие по итогам поручений Генерального секретаря, Президента государства на совещаниях, которые требуют законодательного оформления.
Председатель НС предложил соответствующим органам до 30 июня 2026 года завершить разработку планов, распределить ответственность и приступить к реализации Плана № 64/KH-UBTVQH16.
В отношении Правительства Председатель НС подчеркнул необходимость в срочном порядке провести пересмотр и внести изменения в соответствующие нормативные документы, чтобы своевременно устранить существующие барьеры, стремиться к достижению двузначных темпов экономического роста и обеспечить бесперебойное функционирование государственного аппарата в рамках трёхуровневой модели системы органов власти; одновременно необходимо в полном объёме подготовить сопроводительные материалы и обеспечить высокое качество законопроектов, представляемых на рассмотрение НС.
Он также потребовал, чтобы разработчики законопроектов проводили содержательное обсуждение с затрагиваемыми субъектами, с самого начала активно взаимодействовали с органами НС, а сами парламентские органы усилили контроль за изданием подзаконных нормативных актов. Депутатам НС предложено активно выявлять проблемы в правоприменительной практике и своевременно вносить предложения по совершенствованию законодательства.
Председатель НС выразил уверенность, что работа по совершенствованию законодательства принесёт значительные результаты и позволит НС XVI созыва стать созывом, формирующим институциональную основу развития. К столетию со дня основания Коммунистической партии Вьетнама и столетию образования государства Вьетнам должен располагать высококачественной, согласованной, современной и передовой правовой системой, максимально приближённой к международным стандартам и практике и в то же время глубоко соответствующей национальным реалиям.
Пилотное внедрение оценки КПЭ в сфере законотворчества
Выступая на конференции, заместитель премьер-министра Ле Тиен Тяу сообщил, что на Правительство возложено выполнение 171 из 192 законодательных задач. При этом законотворческая деятельность рассматривается как одна из ключевых политических задач и важный инструмент устранения препятствий, мобилизации ресурсов и повышения качества государственного управления.
Правительство сосредоточится на реализации пяти ключевых направлений, включая оперативное утверждение плана реализации Законодательных ориентиров НС XVI созыва; дальнейшее обновление подходов к разработке законодательства, при котором право должно создавать условия для инноваций, инвестиций, производства и предпринимательства, а также преодоление принципа «если невозможно управлять – значит нужно запретить», чтобы правовые нормы не становились препятствием для развития.
Заместитель премьер-министра отметил, что Правительство ужесточит дисциплину в сфере законотворчества, усилит контроль качества политики уже на начальном этапе, обеспечит всестороннюю оценку воздействия, проведение консультаций с непосредственно затрагиваемыми субъектами и не допустит влияния ведомственных либо групповых интересов. Начиная с III квартала 2026 года Правительство в пилотном порядке внедрит систему оценки по показателям КПЭ в сфере законотворческой деятельности для измерения сроков, качества и ответственности каждого министерства и ведомства, рассматривая её как важную основу для оценки работы руководителей.
Кроме того, Правительство будет активно продвигать цифровую трансформацию в процессе разработки и применения законодательства, расширять использование искусственного интеллекта, больших данных и новых технологий в целях повышения качества исследований, прогнозирования, выработки государственной политики и законодательной деятельности.
Заместитель премьер-министра отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия между Правительством и НС в законодательной деятельности, прежде всего путём заблаговременной координации с органами НС при разработке законодательной программы и повестки парламентских сессий, своевременного урегулирования принципиальных вопросов государственной политики, по которым сохраняются разногласия, а также совместного определения приоритетов и осуществления контроля качества на всех этапах – от разработки политических предложений до организации их реализации.
Заместитель премьер-министра заявил, что Правительство будет строго контролировать ход выполнения этой работы и качество государственной политики, не допуская срыва сроков, накопления невыполненных законодательных задач и внесения материалов, не соответствующих установленным требованиям. Одновременно Правительство будет тесно взаимодействовать с соответствующими органами НС в целях эффективной реализации Законодательных ориентиров НС XVI созыва, добиваясь реального повышения качества государственной политики, материалов, представляемых в НС, и эффективности организации исполнения законодательства.