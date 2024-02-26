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Председатель НС принял участие в церемонии открытия Месяца молодежи и фестиваля посадки деревьев
Выступая на мероприятии, председатель НС охарактеризовал Месяц молодежи как ядро молодежного добровольческого движения за 20 лет непрерывных реформ и развития, сказав, что каждую весну он получает теплый отклик десятков миллионов членов молодежных союзов, молодых людей и жителей всей страны.
Партия, государство, политическая система и общество уделяют должное внимание молодежи, особенно в Месяц молодежи, сказал он, отметив достижения ЦК КСМХ и молодежи страны в прошлые Месяцы молодежи.
Он призвал молодежь использовать свои сильные стороны и творческий потенциал для внесения вклада в национальное строительство и развитие, подчеркнув при этом роль молодежи как великой социальной силы, опоры страны, передовой силы в строительстве и защите страны, а также одного из факторов, определяющих успех индустриализации, модернизации, международной интеграции и строительства социализма.
Для продвижения компании «Праздник посадки деревьев – вечная благодарность Дядюшке Хо» председатель НС Выонг Динь Хюэ обратился к отделениям КСМХ всех уровней и молодежи по всей стране с просьбой продолжать эффективно поддерживать хорошие модели по посадке деревьев, лесонасаждениям, охране лесов, защите окружающей среды и борьбе с изменением климата, регулярно проводить мероприятия по уходу, защите деревьев и поддержанию зеленой, чистой и красивой окружающей среды.
Партийные комитеты и органы власти на всех уровнях должны продолжать уделять внимание и инвестировать в защиту окружающей среды, реагирование на изменение климата, активизировать пропагандистскую работу с целью поощрения всех слоев населения на участие в посадке деревьев.
В ответ на фестиваль посадки деревьев ЦК КСМХ и провинция Нгеан запланировали посадить 10.500 деревьев, в том числе 70 деревьев бан (баухиния), типичный цветок провинции Дьенбьен, на территории исторического памятника национального значения Чыонгбон.