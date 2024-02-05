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Председатель НС подписал и заверил Закон о земле (с поправками) и Закон о кредитных учреждениях (с поправками)
Принятие Закона о земле является ключевой задачей в процессе совершенствования земельной политики и институтов в соответствии с рыночной экономикой с социалистической ориентацией с целью создания правового коридора для экономичного, эффективного и устойчивого управления и использования земельных ресурсов, максимизации земельных ресурсов для содействия индустриализации и модернизации, обеспечения национальной обороны, безопасности, защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.
Закон о кредитных учреждениях 2024 года был принят НС в духе осторожности и тщательности, отвечая требования реструктуризации системы кредитных учреждений в соответствии с курсом Партии и резолюций НС. Закон внесет вклад в обеспечение социалистических рыночных принципов, последовательности правовой системы в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и международной практикой, повышение автономии и ответственности кредитных организаций, повышение устойчивости системы кредитных организаций, усиление банковской инспекции, проверки и надзора.