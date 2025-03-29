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Председатель НС: Вьетнам дорожит дружбой с Бразилией
Он сказал, что НС Вьетнама решительно поддерживает создание и конкретизацию вьетнамско-бразильского стратегического партнерства, нацеленного на углубление сотрудничества в различных областях в соответствии с потребностями и интересами развития обеих стран.
Председатель НС Вьетнама желает развивать связи с бразильским Конгрессом и укреплять фундамент двусторонних отношений, сказал он, подтвердив готовность Вьетнама активно сотрудничать с Бразилией на глобальных и региональных парламентских форумах, членами которых являются обе страны.
Чан Тхань Ман высоко оценил подписание соглашений о сотрудничестве в области политики-дипломатии, торговли-промышленности, безопасности и спорта во время визита президента Бразилии. Он особенно приветствовал решение бразильского правительства признать Вьетнам страной с рыночной экономикой.
По его словам, НС Вьетнама будет поддерживать ратификацию и реализацию двусторонних соглашений о сотрудничестве, особенно в таких перспективных отраслях, как национальная оборона, сельское хозяйство, финансы, информация и коммуникации, образование, здравоохранение, авиация, полупроводниковая промышленность и цифровая трансформация.
Лула да Силва, в свою очередь, верит, что НС Вьетнама продолжит эффективно выполнять свою роль, особенно в области законотворчества и институциональных реформ, способствуя общему развитию Вьетнама и дальнейшему повышению его авторитета в регионе и мире.
Он выразил уверенность в том, что две парламентские группы дружбы будут эффективно служить мостами для укрепления сотрудничества и дружбы между законодательными органами и народами обеих стран.
Говоря о глобальных проблемах, он подчеркнул поддержку международного сотрудничества, многостороннего подхода и мирных переговоров для прекращения международных конфликтов, стремление обеспечить продовольственную безопасность, борьбу с бедностью, решение проблемы изменения климата и расширение представительства развивающихся стран в институтах глобального управления.
Соответственно, он выразил желание, чтобы законодательные органы двух стран укрепляли сотрудничество по таким общим вопросам, как борьба с изменением климата и борьба с бедностью, служа интересам и потребностям обеих стран и внося свой вклад в защиту многосторонности на международных парламентских форумах.
Лидеры двух стран пообещали активизировать обмены на всех уровнях, в том числе между высшими законодателями, парламентскими органами, парламентскими группами дружбы, женщинами и молодыми парламентариями; расширять обмен опытом в области законодательства, контроля и принятия решений по ключевым национальным вопросам.
Они также обязались повысить роль своих законодательных органов в развитии двусторонних связей, обеспечить эффективную реализацию подписанных соглашений государственными органами, предприятиями и местными органами власти, а также оказывать содействие предприятиям и гражданам в проживании, учебе и ведении бизнеса в каждой из стран.