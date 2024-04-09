Председатель НС Вьетнама принял руководителей ряда ведущих корпораций Китая

На приеме в честь председателя совета директоров Китайской железнодорожной строительной корпорации (CRCC) Дай Хэгэна. Фото: ВИA

Принимая председателя совета директоров Китайской железнодорожной строительной корпорации (CRCC) Дай Хэгэня и других руководителей корпорации, председатель НС Выонг Динь Хюэ напомнил о визите во Вьетнам в 2023 году Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина, во время которого обе стороны опубликовали совместное заявление об углублении и расширении вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства и создании вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим.



Он воспользовался случаем, чтобы поблагодарить CRCC за поддержку Вьетнама во время борьбы за национальную независимость, и высоко оценил потенциал корпорации и масштабы ее деятельности по всему миру.



По словам председателя НС Вьетнама, совместное заявление в 2023 году открыло главу прочного сотрудничества для обеих стран. Стороны договорились развивать трансграничное стандартное железнодорожное сообщение по маршрутам Лаокай - Ханой - Хайфон, Донгнанг - Ханой и Монгкай - Халонг - Хайфон.



Считая инфраструктуру важной для укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, он предложил CRCC изучить и выработать рекомендации по участию в проектах в этой области.



Дай Хэгэнь, в свою очередь, подчеркнул, что Вьетнам в настоящее время является одним из наиболее значимых рынков в Азии для CRCC, добавив, что группа, занимающая 42-е место в списке Fortune Global 500 и 12-е место среди 500 ведущих фирм Китая, готова внести свой вклад в развитие инфраструктуры Вьетнама, включая обследование и проектирование железнодорожной системы.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ (справа) и председатель Китайской коммуникационной строительной компания (CCCC) Ван Тунчжоу. Фото: ВИA

Председатель НС Выонг Динь Хюэ (справа) и заместитель, зампредседателя совета директоров Китайской энергетической инжиниринговой корпорации, председателя Китайской международной энергетической группы Люй Цзэсян. Фото: ВИA











