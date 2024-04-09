НОВОСТИ
Председатель НС Вьетнама принял руководителей ряда ведущих корпораций Китая
Принимая председателя совета директоров Китайской железнодорожной строительной корпорации (CRCC) Дай Хэгэня и других руководителей корпорации, председатель НС Выонг Динь Хюэ напомнил о визите во Вьетнам в 2023 году Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина, во время которого обе стороны опубликовали совместное заявление об углублении и расширении вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства и создании вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим.
Он воспользовался случаем, чтобы поблагодарить CRCC за поддержку Вьетнама во время борьбы за национальную независимость, и высоко оценил потенциал корпорации и масштабы ее деятельности по всему миру.
По словам председателя НС Вьетнама, совместное заявление в 2023 году открыло главу прочного сотрудничества для обеих стран. Стороны договорились развивать трансграничное стандартное железнодорожное сообщение по маршрутам Лаокай - Ханой - Хайфон, Донгнанг - Ханой и Монгкай - Халонг - Хайфон.
Считая инфраструктуру важной для укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, он предложил CRCC изучить и выработать рекомендации по участию в проектах в этой области.
Дай Хэгэнь, в свою очередь, подчеркнул, что Вьетнам в настоящее время является одним из наиболее значимых рынков в Азии для CRCC, добавив, что группа, занимающая 42-е место в списке Fortune Global 500 и 12-е место среди 500 ведущих фирм Китая, готова внести свой вклад в развитие инфраструктуры Вьетнама, включая обследование и проектирование железнодорожной системы.
Вьетнам развивает свою инфраструктурную систему на основе принципа поощрения государственно-частного партнерства, сказал он, подчеркнув, что Вьетнам стремится завершить строительство скоростной автомагистрали Север-Юг, железной дороги Лаокай - Ханой - Хайфон и железной дороги Ханой - Хошимин.
"Национальное собрание Вьетнама завершает разработку правовой системы, механизмов и политики для создания благоприятных условий для участия всех секторов экономики в развитии транспортной инфраструктуры страны, в том числе и китайских компаний", - подчеркнул он.
CCCC - это комплексный поставщик услуг в сфере сверхкрупной инфраструктуры, занимающийся в основном инвестированием, строительством и эксплуатацией транспортной инфраструктуры, производством оборудования, недвижимостью и градостроительством. Доход компании составил 130,6 миллиарда долларов США, и в 2022 году она заняла 60-е место в списке Fortune Global 500.
С 1996 года компания реализовала более 20 проектов во Вьетнаме в области развития инфраструктуры и энергетики, таких как часть автомагистрали Ханой - Хайфон, порт Каймеп - Тхивай, ветроэлектростанция в провинции Шокчанг.
Председатель НС также принял г-на Люй Цзэсяна, зампредседателя совета директоров Китайской энергетической инжиниринговой корпорации, председателя Китайской международной энергетической группы.
Он предложил Китайской энергетической инжиниринговой корпорации продолжать координировать действия с соответствующими министерствами, секторами и местностями Вьетнама в поиске новых инвестиционных возможностей. Он также подтвердил, что Правительство и НС Вьетнама всегда создают благоприятные условия способным и авторитетным китайским компаниям для реализации инвестиционных проектов во Вьетнаме.
В тот же день Председатель НС Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация посетили центр исследований и разработок компании Huawei.
Председатель НС заявил, что Вьетнам отдает приоритет проектам с передовыми технологиями, новыми технологиями, высокими технологиями и экологически чистыми проектами. По его мнению, Huawei может изучить инвестиционные возможности во Вьетнаме в области исследований и разработок высокотехнологичной продукции.