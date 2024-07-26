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Председатель НС Вьетнама принял заместителя председателя Государственной Думы РФ
Председатель НС отметил, что вьетнамский народ всегда помнит искреннюю поддержку, которую российский народ оказал Вьетнаму в его борьбе за национальное освобождение в прошлом, а также в нынешних усилиях по строительству и защите страны. Вьетнам стремится к расширению сотрудничества с Россией во всех областях для взаимной выгоды и во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
Он призвал к эффективной реализации соглашений о сотрудничестве между парламентами двух стран и укреплению взаимодействия между депутатскими группами дружбы и другими парламентскими структурами.
В свою очередь, Толстой подтвердил, что всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом является приоритетным направлением внешней политики России.
Подчеркнув традиционную дружбу и высокий уровень доверия между странами, он заявил о необходимости дальнейшего развития связей в будущем, особенно в сферах экономики, политики, а также расширения обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.