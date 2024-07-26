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НОВОСТИ

Председатель НС Вьетнама принял заместителя председателя Государственной Думы РФ

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман 25 июля встретился с Толстым Петром Олеговичем, заместителем председателя Государственной Думы России, который находится во Вьетнаме для участия в государственных похоронах генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман (справа) и Толстой Петр Олегович, заместитель председателя Государственной Думы РФ (нижняя палата парламента) на встрече в Ханое 25 июля. Фото: ВИA  
Отметив, что покойный генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг был близким другом российского народа и внес значительный вклад в становление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, Чан Тхань Ман подчеркнул, что Вьетнам стремится сохранить его наследие в двусторонних отношениях.

Председатель НС отметил, что вьетнамский народ всегда помнит искреннюю поддержку, которую российский народ оказал Вьетнаму в его борьбе за национальное освобождение в прошлом, а также в нынешних усилиях по строительству и защите страны. Вьетнам стремится к расширению сотрудничества с Россией во всех областях для взаимной выгоды и во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

Он призвал к эффективной реализации соглашений о сотрудничестве между парламентами двух стран и укреплению взаимодействия между депутатскими группами дружбы и другими парламентскими структурами.

В свою очередь, Толстой подтвердил, что всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом является приоритетным направлением внешней политики России.

Подчеркнув традиционную дружбу и высокий уровень доверия между странами, он заявил о необходимости дальнейшего развития связей в будущем, особенно в сферах экономики, политики, а также расширения обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

ВИА/ИЖВ

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