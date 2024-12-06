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Председатель НС Вьетнама и председатель Палаты советников Японии провели переговоры в Токио
Масакадзу Секигучи выразил удовлетворение тем, что приветствовал председателя НС Чан Тхань Мана вскоре после его вступления в должность в ноябре. Он выразил соболезнования вьетнамскому народу в связи с потерями, причиненными супертайфуном "Яги", и подтвердил неизменную поддержку Японией Вьетнама в трудные времена.
Говоря о двусторонних отношениях, Масакадзу Секигучи отметил, что этот год знаменует собой новое начало двустороннего сотрудничества на следующие 50 лет. Он заверил, что Палата советников Японии продолжит вносить свой вклад в развитие отношений.
Председатель НС Вьетнама подчеркнул неизменную роль Японии как ведущего экономического партнера, крупнейшего поставщика официальной помощи в целях развития (ОПР), второго по величине партнера по трудовому сотрудничеству, третьего по величине инвестора, третьего по величине партнера по туризму и четвертого по величине торгового партнера Вьетнама.
Он поблагодарил Японию за предоставление ОПР Вьетнаму в течение последних 30 лет и предложил предоставить ОПР нового поколения с высокими стимулами и упрощенными процедурами для развития крупномасштабной стратегической инфраструктуры Вьетнама.
Приветствуя новую политику Японии в отношении иностранной рабочей силы, особенно переход от "технической стажировки" к модели "обучение-работа", председатель НС Вьетнама призвал Японию расширить категории рабочих мест и увеличить число вьетнамских стажеров. Он также призвал к улучшению условий жизни и работы, а также социального обеспечения вьетнамцев в Японии и расширению сотрудничества в подготовке высококвалифицированных кадров и специалистов по стратегическому управлению.
Стороны подчеркнули важность развития культурных и туристических связей, обменов между людьми и связей между населенными пунктами для углубления двусторонних отношений. Они согласились с тем, что парламентское сотрудничество остается жизненно важным каналом связи между странами. Они выразили удовлетворение в связи с подписанием соглашения о расширении законодательного сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе между НС Вьетнама и Палатой советников Японии.
Они также договорились укреплять обмены между парламентариями, особенно молодыми и женщинами, и использовать механизм Альянса парламентариев японско-вьетнамской дружбы для развития обменов между людьми, делового сотрудничества и партнерства между населенными пунктами. Они обязались расширять обмены между специализированными комитетами и совершенствовать законодательную базу для поддержки бизнеса в расширении его деятельности и инвестиций в обеих странах.
В ходе переговоров обе стороны договорились усилить координацию и взаимную поддержку в рамках многосторонних механизмов, таких как АСЕАН и ООН, а также межпарламентских форумов, таких как Межпарламентский союз (МПС), Межпарламентская ассамблея АСЕАН (МПА) и Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (АТПФ).
По этому случаю Чан Тхань Ман пригласил Масакадзу Секигучи и его супругу посетить Вьетнам с официальным визитом в удобное время. Японский лидер с удовольствием принял приглашение.
Завершая переговоры, стороны подписали соглашение о сотрудничестве между НС Вьетнама и Палатой советников Японии.