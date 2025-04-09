НОВОСТИ
Председатель НС Вьетнама завершил поездку в Узбекистан
Это стало первым международным мероприятием председателя Чан Тхань Мана в 2025 году и его участием в Ассамблее МПС-150, что стало четким сигналом о решительной поддержке Вьетнамом многостороннего подхода в целом, а также межпарламентского сотрудничества и роли МПС в частности.
В ходе Ассамблеи МПС-150 председатель НС Вьетнама предложил парламентам несколько направлений для укрепления международного сотрудничества, обмена опытом и поддержки друг друга в разработке политики для своевременного и эффективного реагирования на современные вызовы.
Подчеркнув, что ни одна страна или общество не могут устойчиво развиваться без того, чтобы люди занимали центральное место в любой политике, Чан Тхань Ман призвал всех парламентариев и страны принять более решительные меры и работать вместе, чтобы построить справедливый, процветающий и устойчивый мир.
В кулуарах мероприятия он провел двусторонние встречи с председателем и генеральным секретарем МПС, а также с парламентскими лидерами из разных стран. Обсуждались меры по развитию сотрудничества между Вьетнамом и МПС, а также парламентами стран-членов МПС и повышению роли парламента каждой страны в расширении и углублении сотрудничества во всех секторах.
В ходе официального визита в Узбекистан Чан Тхань встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, провел переговоры с председателем Сената Узбекистана Танзилей Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса (нижней палаты) Узбекистана Нуриддином Исмоиловым.
В дружеской и открытой атмосфере лидеры обеих стран обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве и поделились видением будущих отношений. Они высоко оценили позитивные изменения в двусторонних отношениях и подтвердили значительный вклад парламентов обеих стран в этот прогресс. Обе стороны согласились с необходимостью укрепления политического диалога на всех уровнях, особенно обменов на высоком уровне по партийным, государственным, правительственным и парламентским каналам, а также продолжения тесной координации и взаимной поддержки на многосторонних форумах.
Признавая, что торгово-экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Узбекистаном обладает значительным нереализованным потенциалом, они единодушно высказались за расширение обмена информацией о политике и рынке, создание благоприятных условий для участия бизнеса в инвестиционной и торговой деятельности, а также за укрепление сотрудничества в области энергетики и нефти, где обе стороны имеют потенциал и спрос.
В Ташкенте Чан Тхань Ман устроил прием в честь председателя Центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбека Иноятова и председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами Сариева Кахрамона, принял участие во вьетнамско–узбекском бизнес-форуме. Он также встретился с сотрудниками посольства Вьетнама в России и Узбекистане и вьетнамской общиной в Узбекистане, посетил Ташкентский государственный университет востоковедения и встретился с преподавателями и студентами, изучающими вьетнамский язык.
Рабочая поездка Чан Тхань Мана помогла укрепить позиции и имидж Национального собрания Вьетнама на многосторонних парламентских форумах, а также укрепить политическое доверие и придать импульс укреплению связей между Вьетнамом и Узбекистаном.