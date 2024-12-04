НОВОСТИ
Председатель НС Вьетнама встретился с президентом Сингапура
Пользуясь случаем, он попросил председателя НС передать генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу свое приглашение посетить Сингапур в подходящее время.
Поздравив Сингапур с поддержанием положительного роста и проведением рациональной политики, направленной на помощь своим гражданам, особенно людям с низким уровнем дохода, председатель НС Вьетнама выразил уверенность в том, что город-государство успешно построит страну с динамизмом и интеграцией, равенством и конкурентоспособностью, устойчивостью и солидарностью, а также общество с инклюзивностью и многорасовым духом.
Он проинформировал президента Тармана об итогах его переговоров со спикером парламента Сингапура Сеа Киан Пэном, в ходе которых они обсудили и согласовали основные направления и меры по развитию сотрудничества между двумя парламентами и двумя странами в целом в таких областях, как политика - дипломатия, безопасность - оборона, экономика - торговля, образование - обучение, культурные обмены, обмены между людьми и связи между населенными пунктами.
Председатель НС предложил президенту Тарману содействовать эффективной реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного между двумя законодательными органами в 2022 году, помогая сделать парламентское сотрудничество одним из ключевых каналов взаимодействия в рамках вьетнамско-сингапурского стратегического партнерства, закладывая основу для развития двусторонних отношений в будущем.
Обсуждая вопросы, в которых Вьетнам заинтересован, а Сингапур силен, высший законодательный орган Вьетнама призвал Сингапур и лично президента поддержать и способствовать реализации соглашения о программе обучения чиновников среднего и высокого уровня Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) в Сингапуре в период 2024-2026 годов.
Он также предложил сингапурской стороне увеличить количество стипендий для Вьетнама и расширить программы обучения руководителей и потенциальных лидеров для вьетнамских чиновников всех других уровней.
Согласившись с предложениями председателя НС Чан Тхань Мана, президент Тарман подтвердил, что Сингапур будет продолжать поддерживать Вьетнам в улучшении качества человеческих ресурсов. Он также предложил обеим сторонам и дальше продвигать образцовые модели сотрудничества, такие как Вьетнамо-сингапурские индустриальные парки (VSIPs); использовать возможности сотрудничества в новых областях, таких как цифровая трансформация, рынок углеродных кредитов; укреплять энергетическое сотрудничество, включая подключение к электросетям в рамках АСЕАН; ускорить проект сотрудничества между сингапурской Sembcorp Group и Petrovietnam Technical Services Corporation (PTSC) - дочерней компанией Вьетнамской нефтегазовой группы (Petrovietnam), а также активизировать сотрудничество в области культуры и туризма.
Лидеры двух стран подтвердили свои обязательства продолжать создавать благоприятные условия для Общества вьетнамско-сингапурской дружбы, а также для жизни и работы граждан двух стран, способствуя тем самым социально-экономическому развитию обоих государств, и поддерживать свою роль в качестве мостов для двусторонней дружбы.
Они договорились продолжать тесную координацию на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и парламентские форумы. Они также подчеркнули последовательную позицию АСЕАН по разрешению споров в Восточном море мирными средствами в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS) 1982 года, для обеспечения стабильной и устойчивой среды развития в регионе.