НОВОСТИ
Председатель НС Вьетнама встретился с председателем МПС в Узбекистане
Она отметила, что успешное проведение Вьетнамом 132-й Ассамблеи МПС в 2015 году и Всемирной конференции молодых парламентариев 2023 года оставило сильное впечатление у парламентариев всего мира, особенно в отношении тщательной организации, содержательных дискуссий и гостеприимства вьетнамского народа.
Тулия Аксон отметила, что Вьетнам часто упоминается на конференциях и дискуссиях МПС в качестве примера продвижения гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и молодых парламентариев. Председатель МПС также выразила свое восхищение достижениями Вьетнама в области развития, особенно в обеспечении социальной справедливости и благосостояния своих граждан, а также недавним решением об отмене платы за обучение для учащихся от детского сада до средней школы в государственной системе по всей стране.
Разделяя достижения социально-экономического развития Вьетнама, усилия по обеспечению социальной безопасности и улучшению качества жизни людей, а также основные направления развития на будущее, Чан Тхань Ман высоко оценил важную роль МПС и его вклад в реализацию его программ и стратегий, укрепление сотрудничества МПС с парламентами-членами, а также повышение роли и голоса парламентов и парламентариев.
Он поблагодарил Тулию Аксон за ее добрые чувства и существенную помощь Вьетнаму и его НС, способствующую развитию сотрудничества страны с МПС.
Председатель подтвердил последовательную поддержку НС Вьетнама роли МПС и многостороннего подхода, отметив выдающийся вклад страны, особенно проведение многих важных мероприятий.
Он предложил Тулии Аксон выступить за то, чтобы Вьетнам в будущем принимал у себя больше мероприятий МПС, продолжать развивать сотрудничество двух сторон для активной реализации стратегии МПС на 2022-2026 годы с акцентом на инновации и цифровые преобразования, помогать НС Вьетнама путем предоставления политических консультаций, а также содействовать и контролировать реализацию Целей устойчивого развития.
Тулия Эксон сказала, что как гражданка Танзании, страны, которая поддерживает хорошие межпартийные и правительственные отношения с Вьетнамом, она надеется, что законодательные органы Танзании и Вьетнама расширят сотрудничество в будущем, в частности, увеличат число встреч и взаимных визитов между их специализированными учреждениями и парламентариями, а также обмен опытом в области законотворчества.
Чан Тхань Ман призвал Тулия Аксон в качестве спикера НС Танзании продолжать развивать сотрудничество между двумя странами и поддерживать участие Вьетнама в мероприятиях и деятельности Африканского союза.
Стороны договорились тесно координировать свои действия для дальнейшего укрепления сотрудничества между Вьетнамом и МПС в ближайшем будущем.
Председатель МПС воспользовался случаем, чтобы пригласить высшего законодателя Вьетнама принять участие в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов, запланированной на июль 2025 г.