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Председатель НС Вьетнама встретился с королем Камбоджи Нородомом Сихамони в Ханое
Король Нородом Сиамони выразил свои воспоминания об официальном визите Чан Тхань Мана в Камбоджу с 21 по 24 ноября 2024 года, который, по его словам, способствовал укреплению давних двусторонних связей и открытию новых возможностей для сотрудничества во всех сферах.
Король назвал свой текущий государственный визит во Вьетнам историческим и ключевым для дальнейшего укрепления и расширения традиционной дружбы, солидарности и сотрудничества между двумя странами. Он сказал, что камбоджийский и вьетнамский народы неизменно поддерживают друг друга как добрые соседи и братья, во имя своих взаимных интересов, а также мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
Он сказал, что история двусторонних связей показывает, что покойный король-отец Камбоджи Нородом Сианук и высокопоставленные лидеры Вьетнама заложили и построили прочный фундамент отношений между Камбоджей и Вьетнамом. Королева-мать Нородом Монинят Сианук, сам король Нородом Сиамони, председатель Сената Самдек Течо Хун Сен, председатель Национальной ансамблеи Самдек Кхуон Судари, премьер-министр Самдек Хун Манет и другие высокопоставленные руководители Камбоджи прилагают усилия для развития и укрепления традиционной дружбы, солидарности и сотрудничества двух стран, подчеркнул он.
Чан Тхань Ман подчеркнул, что поколения вьетнамских лидеров и народа всегда помнят теплые чувства и неоценимую поддержку, которую покойный король-отец Нородом Сианук, королева-мать Нородом Монинеат Сианук и король Нородом Сиамони, а также поколения камбоджийских лидеров и народа оказывали стране и народу Вьетнама во время их борьбы за национальную независимость, а также в деле строительства, защиты и развития страны сегодня.
Он выразил надежду, что король, занимая свой высокий пост, продолжит развивать эти прекрасные отношения и поддерживать усилия по воспитанию молодых поколений обеих стран в духе тесной связи и солидарности между двумя странами и их народами.
Высший законодательный орган подтвердил, что он вместе со всем Национальным собранием приложит все усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества с Сенатом и Национальной ансамблей Камбоджи в законотворчестве, надзоре и принятии решений по основным национальным вопросам.
Он подтвердил, что вьетнамские лидеры и народ с нетерпением ожидают визита королевы-матери Нородома Монинеат Сианук и короля во Вьетнам в подходящее время.
По этому случаю король Нородом Сиамони выразил глубокую благодарность партии, государству и народу Вьетнама за помощь камбоджийскому народу в спасении от геноцидного режима в прошлом, а также в нынешнем процессе национального строительства и развития.
Король выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с генеральным секретарем То Ламом Вьетнам достигнет всестороннего развития во всех областях, способствуя укреплению своей международной репутации и роли, а также миру, стабильности и развитию в регионе АСЕАН и во всем мире.