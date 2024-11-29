Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель НС Вьетнама встретился с королем Камбоджи Нородомом Сихамони в Ханое

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман 28 ноября встретился с королем Камбоджи Преа Бат Самдеч Преа Боромнят Нородом Сиамони, который находится с государственным визитом во Вьетнаме.
  Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман (справа) встречается с королем Камбоджи Преах Бат Самдех Преах Боромнитх Нородом Сихамони. Фото: ВИA  
Руководитель НС подчеркнул, что двухдневный визит короля может способствовать значительному укреплению «добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости» между Вьетнамом и Камбоджей.

Король Нородом Сиамони выразил свои воспоминания об официальном визите Чан Тхань Мана в Камбоджу с 21 по 24 ноября 2024 года, который, по его словам, способствовал укреплению давних двусторонних связей и открытию новых возможностей для сотрудничества во всех сферах.

Король назвал свой текущий государственный визит во Вьетнам историческим и ключевым для дальнейшего укрепления и расширения традиционной дружбы, солидарности и сотрудничества между двумя странами. Он сказал, что камбоджийский и вьетнамский народы неизменно поддерживают друг друга как добрые соседи и братья, во имя своих взаимных интересов, а также мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

Он сказал, что история двусторонних связей показывает, что покойный король-отец Камбоджи Нородом Сианук и высокопоставленные лидеры Вьетнама заложили и построили прочный фундамент отношений между Камбоджей и Вьетнамом. Королева-мать Нородом Монинят Сианук, сам король Нородом Сиамони, председатель Сената Самдек Течо Хун Сен, председатель Национальной ансамблеи Самдек Кхуон Судари, премьер-министр Самдек Хун Манет и другие высокопоставленные руководители Камбоджи прилагают усилия для развития и укрепления традиционной дружбы, солидарности и сотрудничества двух стран, подчеркнул он.

Чан Тхань Ман подчеркнул, что поколения вьетнамских лидеров и народа всегда помнят теплые чувства и неоценимую поддержку, которую покойный король-отец Нородом Сианук, королева-мать Нородом Монинеат Сианук и король Нородом Сиамони, а также поколения камбоджийских лидеров и народа оказывали стране и народу Вьетнама во время их борьбы за национальную независимость, а также в деле строительства, защиты и развития страны сегодня.

Он выразил надежду, что король, занимая свой высокий пост, продолжит развивать эти прекрасные отношения и поддерживать усилия по воспитанию молодых поколений обеих стран в духе тесной связи и солидарности между двумя странами и их народами.

Высший законодательный орган подтвердил, что он вместе со всем Национальным собранием приложит все усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества с Сенатом и Национальной ансамблей Камбоджи в законотворчестве, надзоре и принятии решений по основным национальным вопросам.
Он подтвердил, что вьетнамские лидеры и народ с нетерпением ожидают визита королевы-матери Нородома Монинеат Сианук и короля во Вьетнам в подходящее время.

По этому случаю король Нородом Сиамони выразил глубокую благодарность партии, государству и народу Вьетнама за помощь камбоджийскому народу в спасении от геноцидного режима в прошлом, а также в нынешнем процессе национального строительства и развития.

Король выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с генеральным секретарем То Ламом Вьетнам достигнет всестороннего развития во всех областях, способствуя укреплению своей международной репутации и роли, а также миру, стабильности и развитию в регионе АСЕАН и во всем мире.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент государства и король Камбоджи наслаждаются чаем в Храме литературы

Президент государства и король Камбоджи наслаждаются чаем в Храме литературы

29 ноября президент Вьетнама Лыонг Кыонг и король Камбоджи Преах Бат Самдех Преах Боромнеат Нородом Сихамони в рамках государственного визита короля посетили Ван Миеу - Куок Ты Жам (Храм литературы) в Ханое и попробовали там вьетнамский чай.
ПОДРОБНЕЕ

Top