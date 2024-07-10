Председатель НС Вьетнаама принял руководителей национальных аудиторских учреждений и международных организаций

Председатель НС Чан Тхань Ман и делегаты. Фото: ВИA

Председатель НС Вьетнама подчеркнул непрерывные инновации и рост SAV за последние три десятилетия, отметив его роль в качестве важного органа партии и государства по проверке и надзору за управлением и использованием государственных финансов и активов, а также по предотвращению и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями.Он выразил удовлетворение тем, что SAV установил и поддерживает тесные связи с национальными аудиторскими учреждениями по всему миру и международными организациями, являясь активным членом глобальных и региональных аудиторских организаций, участвуя в форумах, конференциях и семинарах для обмена опытом.Приветствуя предложения и решения, представленные аудиторскими организациями на семинаре, проведенном SAV в тот же день, Чан Тхань Ман подчеркнул, что они являются ресурсами, которые SAV может применить во Вьетнаме в конкретных обстоятельствах.Председатель НС выразил пожелание, чтобы SAV и впредь служил важнейшим мостом, способствующим общему развитию сообщества государственных аудиторов как на региональном, так и на глобальном уровне. Он также призвал международные аудиторские организации поддержать SAV в выполнении задач, возложенных на него партийными и государственными лидерами Вьетнама, а также его обязанностей перед международным сообществом.Председатель НС Вьетнама подчеркнула необходимость постоянного внедрения инноваций и совершенствования аудиторской деятельности, чтобы SAV мог лучше соответствовать требованиям нового периода и вносить вклад в устойчивое развитие страны.Генеральный аудитор ЮАР AGSA Цакани Малулеке отметил, что международное сообщество государственного аудита тесно взаимосвязано, постоянно поддерживает, обменивается и учится на опыте друг друга, чтобы обеспечить совместное развитие всех государственных аудиторских учреждений и способствовать прозрачности и надлежащему управлению.Отметив значительный вклад SAV в международное сообщество высших органов финансового контроля и деятельность Международной организации высших органов финансового аудита (INTOSAI), она сказала, что SAV играет важную роль в Организации высших органов финансового контроля АСЕАН (ASEANSAI) и Азиатской организации высших органов финансового контроля (ASOSAI), особенно в качестве председателя ASOSAI на период 2018-2021 гг.