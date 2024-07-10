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Председатель НС Вьетнаама принял руководителей национальных аудиторских учреждений и международных организаций

Председатель НС Вьетнаама принял руководителей национальных аудиторских учреждений и международных организаций
  Председатель НС Чан Тхань Ман и делегаты. Фото: ВИA  
Председатель НС Вьетнама подчеркнул непрерывные инновации и рост SAV за последние три десятилетия, отметив его роль в качестве важного органа партии и государства по проверке и надзору за управлением и использованием государственных финансов и активов, а также по предотвращению и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями.

Он выразил удовлетворение тем, что SAV установил и поддерживает тесные связи с национальными аудиторскими учреждениями по всему миру и международными организациями, являясь активным членом глобальных и региональных аудиторских организаций, участвуя в форумах, конференциях и семинарах для обмена опытом.

Приветствуя предложения и решения, представленные аудиторскими организациями на семинаре, проведенном SAV в тот же день, Чан Тхань Ман подчеркнул, что они являются ресурсами, которые SAV может применить во Вьетнаме в конкретных обстоятельствах.

Председатель НС выразил пожелание, чтобы SAV и впредь служил важнейшим мостом, способствующим общему развитию сообщества государственных аудиторов как на региональном, так и на глобальном уровне. Он также призвал международные аудиторские организации поддержать SAV в выполнении задач, возложенных на него партийными и государственными лидерами Вьетнама, а также его обязанностей перед международным сообществом.

Председатель НС Вьетнама подчеркнула необходимость постоянного внедрения инноваций и совершенствования аудиторской деятельности, чтобы SAV мог лучше соответствовать требованиям нового периода и вносить вклад в устойчивое развитие страны.

Генеральный аудитор ЮАР AGSA Цакани Малулеке отметил, что международное сообщество государственного аудита тесно взаимосвязано, постоянно поддерживает, обменивается и учится на опыте друг друга, чтобы обеспечить совместное развитие всех государственных аудиторских учреждений и способствовать прозрачности и надлежащему управлению.

Отметив значительный вклад SAV в международное сообщество высших органов финансового контроля и деятельность Международной организации высших органов финансового аудита (INTOSAI), она сказала, что SAV играет важную роль в Организации высших органов финансового контроля АСЕАН (ASEANSAI) и Азиатской организации высших органов финансового контроля (ASOSAI), особенно в качестве председателя ASOSAI на период 2018-2021 гг.

Она подтвердила, что поддержка различных ведомств, в том числе НС, имеет решающее значение в обеспечении государственных аудиторских учреждений ресурсами для эффективного выполнения их сложных задач


ВИА/ИЖВ

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