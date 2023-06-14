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Председатель НС Выонг Динь Хюэ провел переговоры с председателем НС Кот-д'Ивуар Адама Биктого
Выонг Динь Хюэ поздравила Кот-д'Ивуар с политической стабильностью, достижением многих достижений в области реформ, социально-экономического восстановления и развития в последние годы под руководством президента Алассана Уаттары.
Со своей стороны Адама Биктого поблагодарил Выонг Динь Хюэ за уважительный и искренний прием, передал приветствия президента Алассана Уаттары Выонг Динь Хюэ и другим высшим руководителям Вьетнама.
В искренней и открытой атмосфере обе стороны кратко информировали о ситуации в каждой стране. Адама Биктого заявил, что под руководством президента Алассана Уаттары средний ВВП Кот-д'Ивуара за последние 10 лет увеличивался более чем на 7% в год (2,5% во время эпидемии COVID-19). Кот-д'Ивуар постоянно работает над сокращением бедности, стремясь к снижению до 16% к 2030 году. Для достижения этой цели, наряду с внутренним экономическим развитием, Кот-д'Ивуар продолжает внедрять инновации и открываться для международной интеграции.
Также являясь устойчивой экономикой Кот-д'Ивуар стал одной из 10 крупнейших экономик Африки, заявил Адама Биктого. Кот-д'Ивуар экспортирует более 80% орехов кешью, 70% хлопчатобумажной пряжи во Вьетнам и импортирует из Вьетнама 40% рис, 45% других товаров (техника, мотоцикл).
Адама Биктого заявила, что Вьетнам является образцом устойчивости и источником вдохновения для многих стран в борьбе с бедностью и отсталостью, предположив, чтобы закондательные органы подтолкнули две страны к пересмотру и дальнейшему продвижению преимуществ в таких областях, как: сельское хозяйство, механика.
Соглашаясь с предложением председателя НС Кот-д'Ивуара, председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам готов выступать в качестве моста для выхода товаров из Кот-д'Ивуара на рынки АСЕАН и Азии, готов работать с Кот-д'Ивуаром для увеличения импорта орехов кешью, хлопка, какао, особенно для поддержания и развития сотрудничества в цепочке создания стоимости в области выращивания, переработки и экспорта орехов кешью, готов активизировать деятельность по информированию, продвижению торговли и инвестиций, укреплять связи ассоциаций и предприятий и диверсифицировать обмен товарами, усилить обмен деловыми делегациями...
Выонг Динь Хюэ попросил Кот-д'Ивуара в ближайшее время отреагировать на проект Меморандума о взаимопонимании по экономическому и торговому сотрудничеству и координаторе двустороннего торгового соглашения с Вьетнамом, активно вести переговоры и подписывать документы о сотрудничестве, создавать правовые условия для экономической, торговой и инвестиционной деятельности.
В ходе переговоров лидеры обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Председатель НС Выонг Динь Хюэ обратился к Кот-д'Ивуар с просьбой поддержать позицию АСЕАН и Вьетнама по обеспечению безопасности, безопасности и свободы судоходства и пролета в Восточном море, а также по разрешению споров мирным способами на основе соблюдения международного права, особенно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
Председатель НС Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение сотрудничеству с Африкой, предложил обеим сторонам продолжать укреплять координацию в рамках Организации франкофонии (МОФ) и других многосторонних механизмов (Организация Объединенных Наций, Движение неприсоединения), продвигать механизм тесной координации на многосторонних форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС) и Франкоязычный парламентский союз (АПФ).
По этому случаю Выонг Динь Хюэ сердечно пригласил НС Кот-д'Ивуар участвовать в 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев в Ханое в сентябре следующего года.
Председатель НС Кот-д'Ивуара сердечно пригласил Выонг Динь Хюэ посетить Кот-д'Ивуар в ближайшее время. Выонг Динь Хюэ с радостью принял приглашение.
* После переговоров председатель НС Выонг Динь Хюэ и председатель НС Кот-д'Ивуара Адама Биктого подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между двумя Национальными собраниями.
* В тот же день Адама Биктого и делегация НС Кот-д'Ивуара возложили венки и почтили память героев и павших солдат за Родину на Памятнике Бакшон (Ханой), посетили дом на сваях Дяди Хо в реликвии президента Хо Ши Мина в Президентском дворце.
*Согласно программе, вечером того же дня председатель НС Выонг Динь Хюэ устроит прием в честь председателя НС Адамы Биктого и делегации НС Кот-д'Ивуара.