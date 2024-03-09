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Председатель НС Выонг Динь Хюэ принял посла Китая во Вьетнаме
Посол Сюн Бо высоко оценил визит генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай в 2022 году и визит генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в 2023 году.
Обе стороны договорились продолжать развивать двусторонние отношения между двумя странами и расширять визиты высокопоставленных руководителей и руководителей законодательных органов двух стран в ближайшее время.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что отношения сотрудничества между НС Вьетнама и Всекитайским собранием народных представителей постоянно укрепляются и углубляются. Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил уверенность в том, что посол будет продолжать служить мостом для эффективного продвижения областей сотрудничества между двумя странами, способствуя эффективного выполнения общего понимания высших руководителей двух стран, конкретизировать новые достижения вьетнамско-китайских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, развивать отношения между двумя партиями, двумя государствами в глубоком, стабильном, добром, устойчивом и долгосрочном направлении.