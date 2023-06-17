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Председатель НС Выонг Динь Хюэ: Пресса постоянно развивается и является мостом между Партией, государством и народом
Отчитываясь перед председателем НС главный редактор партийной газеты «Нян Зян», председатель Ассоциации журналистов Вьетнама Ле Куок Минь подчеркнул, что под руководством Партии и президента Хо Ши Мина 73 лет члены Ассоциации журналистов Вьетнама и журналисты всей страны всегда солидарны, активны, креативны, стремясь преодолевать трудности. При любых обстоятельствах журналисты всегда придерживаются реальности и активно пропагандируют руководящие принципы и политику Партии, а также политику и законы государства, мобилизуя и поддерживая всю Партию, народ и армию в борьбе за независимость и свободу и в проведении реформ, инициированных и возглавляемых Партией.
Выступая на заседании, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ заявил, что Партия и государство всегда утверждали, что пресса является особо важным полем идеологической работы, средством и острым оружием пропаганды, поощрения, мобилизации, собирания народа в реализации установок Партии, государственной политики и законов.
От имени Постоянного комитета НС, председатель НС похвалил и поздравил всех журналистов всей страны. Выонг Динь Хюэ подтвердил большой вклад Ассоциации журналистов Вьетнама на всех уровнях, от центрального до местного, за последние 73 года, похвалил Ассоциацию журналистов Вьетнама, СМИ, организации и отдельных лиц за то, что они всегда сопровождали, поощряли и вносили творческий вклад, способствуя укреплению положения, силы и престижа Национального собрания и Народного совета, особенно в успешной организации первом награждения премии Зиенхонг (премия в сфере сочинения о законодательной деятельности).
Председатель НС также с уважением поблагодарил ветеранов-журналистов, руководителей органов печати в роли «балансировщиков» - членов жюри премии Зиенхонг, с высокой ответственностью, справедливостью, объективностью, с глубоким опытом и знаниями отобравших 67 лучших работ из всего 3.328 работ, для награждения 9 июня 2023 года.
На встрече председатель НС предложил руководителям прессы, Ассоциации журналистов Вьетнама, и журналистам подумать и позаботиться о ряде вопросов, главном из которых было: что и как нужно делать прессам, чтобы сохранить свои позиции, миссию важного фактора в создании и обновлении социалистического правового государства во Вьетнаме в соответствии с эпохальной тенденцией мирного и гуманного развития?
Председатель НС пожелал, чтобы журналисты всегда сохраняли огонь энтузиазма в сердцах, продолжали вносить больший вклад в избранное благородное дело, всегда были достойны быть «революционными солдатами», как ожидал Дядя Хо, чтобы ведущие журналисты и впредь будут направлять и распространять энтузиазм профессии в духе «ясных глаз, ясного сердца, острого пера» среди следующих поколений журналистов, уверенно и неуклонно сопровождающих Партию, народ.