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Председатель НС Болгарии посетил провинцию Ниньбинь
Хоалы, расположенная в провинции Ниньбинь, была столицей Дай Ко Вьет (Великий древний Вьет) - первого централизованного феодального государства во Вьетнаме, существовавшего с 968 по 1010 год нашей эры. В провинции также находится всемирное культурное и природное наследие, признанное ЮНЕСКО, - ландшафтный комплекс Чанган.
По его словам, Ниньбинь придерживается зеленой, экологически безопасной модели развития, в которой туризм выступает в качестве экономического центра, высокотехнологичная промышленность - в качестве движущей силы, культурная индустрия и экономика наследия - в качестве прорыва, а экологическое сельское хозяйство - в качестве опоры.
По его словам, Ниньбинь придерживается зеленой, экологически чистой модели развития, используя туризм как экономическое оружие, высокотехнологичную промышленность как движущую силу, культурную индустрию и экономику наследия как прорыв, а экологическое сельское хозяйство как опору.
В 2023 году темпы роста экономики провинции составили 7,27%, и она заняла 23-е место среди 63 городов и провинций Вьетнама. К 2035 году провинция планирует стать городом центрального подчинения, обладающим характеристиками города наследия тысячелетия, творческого города, глубоко интегрированного в сеть городов наследия, экономики наследия и культурной индустрии во всем мире.
Доан Минь Хуан выразил надежду, что визит болгарской делегации откроет для провинции возможности для расширения сотрудничества с городскими центрами наследия в Болгарии, а Ниньбинь хочет узнать о том, как в Болгарии развивается туризм.
В свою очередь, председатель НС Росено Димитров Желязков подтвердил, что этот визит демонстрирует стремление к дальнейшему укреплению доброй дружбы между двумя странами и Национальными собраниями.
Он пожелал, чтобы мероприятия по празднованию 75-летия дипломатических отношений двух стран в 2025 году прошли и ознаменовались хорошими результатами в двусторонних связях во всех аспектах.
На вторую половину дня 6 января запланировано посещение болгарской делегацией ландшафтного комплекса Чанган.