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Председатель Госкомиссии по ценным бумагам: фондовый рынок Вьетнама — надежная площадка для многих инвесторов по всему миру
Она отметила, что фондовый рынок Вьетнама на протяжении многих лет демонстрирует впечатляющее развитие, поддерживает высокие показатели, хорошие ликвидности и все больше заявляет о себе как о важном среднесрочном и долгосрочном канале мобилизации капитала для экономики и бизнеса. Это также привлекательный канал инвестиции для населения, привлекая к участию все больше и больше отечественных и иностранных инвесторов.
В последние годы фондовый рынок Вьетнама стал надежным местом для многих инвесторов по всему миру, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По словам руководителя Государственной комиссии по ценным бумагам, Вьетнам стремится повысить уровень рынка с маргинального до развивающегося, настойчиво осуществляет реструктуризацию рынка на основе 4 основных столпов: товарная база, организация рынка, база инвесторов, организация торговли ценными бумагами.
48-е Ежегодное собрание IOSCO включает в себя серию ежегодных собраний Азиатско-Тихоокеанского, Африканско-Ближневосточного, Панамериканского и Европейского подкомитетов, подкомитета развивающихся рынков и заседания Руководящего совета IOSCO и Генеральной ассамблеи председателей, глав делегаций.
В рамках конференции делегация Государственной комиссии по ценным бумагам Вьетнама приняла участие в 3 основных заседаниях, в том числе: заседание Азиатско-Тихоокеанского подкомитета (APRC), заседание Подкомитета развивающихся рынков (GEMC), заседание Комитета председателей (ПК).
Помимо ежегодных встреч, в 2023 году IOSCO также согласовала с Комиссией по ценным бумагам Таиланда организацию 4 крупных семинаров по следующим темам: маржинальный рынок и тенденции развивающихся рынков; реконструкция будущего финансов - цифровые активы; рынки капитала - движущая сила более зеленого и устойчивого мира; повышение осведомленности и инвестиций в цифровой мир.
IOSCO была основана в 1983 году. Учреждения-члены IOSCO управляют более чем 95% мировых фондовых рынков в более чем 130 странах. На Подкомитет органов регулирования ценных бумаг на развивающихся рынках (GEMC) приходится 75% количества членов IOSCO. От каждого рынка представляет 1 официальный и полноправный член в IOSCO.
Государственная комиссия по ценным бумагам Вьетнама была признана официальным членом IOSCO на 26-м ежегодном собрании IOSCO, состоявшемся в Стокгольме, Швеция, 26 июня 2001 года.