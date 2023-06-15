Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Председатель Госкомиссии по ценным бумагам: фондовый рынок Вьетнама — надежная площадка для многих инвесторов по всему миру

С 13 по 15 июня Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) провела свое 48-е ежегодное собрание в Бангкоке, Таиланд. Председатель Государственной комиссии по ценным бумагам Вьетнама Ву Тхи Чан Фыонг во главе делегации приняла участие и выступила на конференции.

Она отметила, что фондовый рынок Вьетнама на протяжении многих лет демонстрирует впечатляющее развитие, поддерживает высокие показатели, хорошие ликвидности и все больше заявляет о себе как о важном среднесрочном и долгосрочном канале мобилизации капитала для экономики и бизнеса. Это также привлекательный канал инвестиции для населения, привлекая к участию все больше и больше отечественных и иностранных инвесторов.

В последние годы фондовый рынок Вьетнама стал надежным местом для многих инвесторов по всему миру, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам руководителя Государственной комиссии по ценным бумагам, Вьетнам стремится повысить уровень рынка с маргинального до развивающегося, настойчиво осуществляет реструктуризацию рынка на основе 4 основных столпов: товарная база, организация рынка, база инвесторов, организация торговли ценными бумагами.

48-е Ежегодное собрание IOSCO включает в себя серию ежегодных собраний Азиатско-Тихоокеанского, Африканско-Ближневосточного, Панамериканского и Европейского подкомитетов, подкомитета развивающихся рынков и заседания Руководящего совета IOSCO и Генеральной ассамблеи председателей, глав делегаций.

В рамках конференции делегация Государственной комиссии по ценным бумагам Вьетнама приняла участие в 3 основных заседаниях, в том числе: заседание Азиатско-Тихоокеанского подкомитета (APRC), заседание Подкомитета развивающихся рынков (GEMC), заседание Комитета председателей (ПК).

Помимо ежегодных встреч, в 2023 году IOSCO также согласовала с Комиссией по ценным бумагам Таиланда организацию 4 крупных семинаров по следующим темам: маржинальный рынок и тенденции развивающихся рынков; реконструкция будущего финансов - цифровые активы; рынки капитала - движущая сила более зеленого и устойчивого мира; повышение осведомленности и инвестиций в цифровой мир.

IOSCO была основана в 1983 году. Учреждения-члены IOSCO управляют более чем 95% мировых фондовых рынков в более чем 130 странах. На Подкомитет органов регулирования ценных бумаг на развивающихся рынках (GEMC) приходится 75% количества членов IOSCO. От каждого рынка представляет 1 официальный и полноправный член в IOSCO.

Государственная комиссия по ценным бумагам Вьетнама была признана официальным членом IOSCO на 26-м ежегодном собрании IOSCO, состоявшемся в Стокгольме, Швеция, 26 июня 2001 года.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнамские футболистки получают поддержку ФИФА в преддверии финала чемпионата мира

Вьетнамские футболистки получают поддержку ФИФА в преддверии финала чемпионата мира

Женская футбольная команда Вьетнама получает помощь от эксперта по физической силе и питанию, направленного Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), во время тренировок в Германии.
ПОДРОБНЕЕ

Top