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Предприятия РК ищут возможности на вьетнамском рынке
Компания сотрудничала с Глобальным бизнес-центром (GBC) в Хошимине, чтобы реализовать план поддержки предприятий в проведении мероприятий по продвижению на вьетнамском рынке с акцентом на экономические центры Ханоя и Хошимина.
Кёнгидо оказал всестороннюю помощь, включая предварительный поиск покупателей, организацию прямых консультаций, покрытие расходов на зарубежный маркетинг, работу местного консультационного центра и др.
Во время этой рекламной кампании компания Saeang Co., Ltd., расположенная в городе Намьянгджу и специализирующаяся на косметических продуктах из растительных ингредиентов, провела восемь встреч с партнерами в городах Хошимин и Ханой. Компания заключила трехлетнее соглашение с вьетнамским партнером о разработке продуктов для лечения выпадения волос, а также экспортный контракт на сумму 450 000 долларов США.
Для эффективного продвижения торговли Кёнгидо оказал поддержку предприятиям в установлении контактов с партнерами во Вьетнаме для выполнения дополнительных процедур после переговоров, а также предоставил услуги непрямого маркетинга с помощью видеоконсультаций.
По словам директора агентства Кан Сон Чхона, корейская провинция продолжит направлять группы по развитию рынка и оказывать маркетинговую поддержку, чтобы помочь местным малым и средним предприятиям пробиться на вьетнамский рынок.