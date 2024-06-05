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Предприятия РК ищут возможности на вьетнамском рынке

Агентство по развитию экономики и науки провинции Кёнгидо Республики Корея (РК) 5 июня объявило о завершении пилотного проекта по поддержке предприятий из северных провинций и городов в налаживании связей с Вьетнамом.
  Иллюстративное изображение. Фото: KP International Market  
С целью продвижения экспорта и поддержки малых предприятий, ищущих партнеров во Вьетнаме, Кёнгидо совместно с агентствами городов Гоян, Намьянгджу и Пачжу создал группу первопроходцев рынка, которая провела 114 консультаций и способствовала подписанию контрактов на сумму около 4,4 млн долларов США.

Компания сотрудничала с Глобальным бизнес-центром (GBC) в Хошимине, чтобы реализовать план поддержки предприятий в проведении мероприятий по продвижению на вьетнамском рынке с акцентом на экономические центры Ханоя и Хошимина.

Кёнгидо оказал всестороннюю помощь, включая предварительный поиск покупателей, организацию прямых консультаций, покрытие расходов на зарубежный маркетинг, работу местного консультационного центра и др.

Во время этой рекламной кампании компания Saeang Co., Ltd., расположенная в городе Намьянгджу и специализирующаяся на косметических продуктах из растительных ингредиентов, провела восемь встреч с партнерами в городах Хошимин и Ханой. Компания заключила трехлетнее соглашение с вьетнамским партнером о разработке продуктов для лечения выпадения волос, а также экспортный контракт на сумму 450 000 долларов США.

Для эффективного продвижения торговли Кёнгидо оказал поддержку предприятиям в установлении контактов с партнерами во Вьетнаме для выполнения дополнительных процедур после переговоров, а также предоставил услуги непрямого маркетинга с помощью видеоконсультаций.

По словам директора агентства Кан Сон Чхона, корейская провинция продолжит направлять группы по развитию рынка и оказывать маркетинговую поддержку, чтобы помочь местным малым и средним предприятиям пробиться на вьетнамский рынок.

ВИА/ИЖВ

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