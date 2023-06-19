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Предприятия очень нуждаются в поддержке для содействия экспорту и защиты цепочек поставок
Из-за широкого распространения пандемии по всему миру и сложной эпидситуации не только Вьетнам, но и правительства многих стран мира сталкивались с трудностями в создании и развертывании пакетов поддержки бизнеса.
В отчете «Оценка эффективности политики оказания поддержки предприятиям, пострадавшим от эпидемии COVID-19», составленном Консультативным советом премьер-министра Вьетнама по административной реформе в рамках Проекта технической поддержки для содействия реформам и расширения возможностей подключения малых и средних предприятий (LinkSME/USAID), говорится, что согласно результатам опроса 355 предприятий по всей стране, среди 33 политик поддержки бизнеса, которые проводятся с 2020 года, политики по вопросам налогов, сборов, труда и страхования привлекли большое количество предприятий и принесли им большую выгоду.
Уровень доступа к этим политикам превышает 50% от общего числа опрошенных предприятий. Количество предприятий, получивших выгоду от данных политик, составляет 72% и 76,3% соответственно по вопросам налогов и сборов, а также по вопросам труда и страхования.
Из-за небольшого количества бенефициаров политики поддержки бизнеса, связанные с кредитно-финансовым сектором, содействием экспорту и защитой цепочки поставок, имеют низкий уровень доступа, составляя менее 20% от общего числа опрошенных предприятий. Однако, судя по количеству предприятий-бенефициаров, политики по содействию экспорту и защите цепочек поставок имеют более высокий уровень доступа, чем политики по кредитно-финансовому сектору, даже равны политикам по вопросам налогов, сборов, труда и страхования. А именно, 76,3% опрошенных предприятий получили выгоду от политик по содействию экспорту и защите цепочек поставок, а выгоду от политик по кредитно-финансовому сектору получили 44% предприятий.
По мнению исследовательской группы, если в ближайшее время будет выпущено больше политик поддержки бизнеса в период постковидного восстановления экономики, то необходимо выбрать объекты для применения политик и принять меры поддержки для обеспечения достижения целей, указанныхх в политиках. Политики должны быть направлены на оказание помощи предприятиям и отдельным лицам, сильно пострадавшим от негативных последствий пандемии COVID-19. Пакеты поддержки в кредитно-банковском секторе, содействии экспорту и защите цепочек поставок еще очень нужны предприятиям, постравдавшим от эпидемии.