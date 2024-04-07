НОВОСТИ
Предприятия используют возможности для поддержания экспорта фруктов и овощей
Китай, Республика Корея (РК), Таиланд и Япония оставались основными рынками сбыта вьетнамских фруктов и овощей с устойчивым ростом.
В частности, среди 10 крупнейших импортеров фруктов и овощей Вьетнама по состоянию на 29 февраля тайский рынок продемонстрировал необычайно высокий рост, достигнув 28,6 млн долларов США, увеличившись на 125,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Это позволило увеличить долю страны на рынке с 2% до почти 4%.
Генеральный секретарь VINAFRUIT Данг Фук Нгуен объяснил этот результат тем, что дуриан поставляется в несезон, заявив, что Таиланд поощряет закупку вьетнамского дуриана для обслуживания туристов, поскольку тайский дуриан доступен только в течение четырех месяцев в году, в то время как во Вьетнаме этот фрукт продается круглый год.
По словам Нгуена, на основе вышеупомянутых результатов можно прогнозировать, что в 2024 году экспорт овощей и фруктов из Вьетнама вырастет на 15-20% и даже достигнет 6,5-7 миллиардов долларов США, если экспортеры смогут использовать возможности, предоставляемые торговыми протоколами.
Разделяя точку зрения Данг Фук Нгуена, Ле Тхань Хоа, заместитель директора Департамента качества, переработки и развития рынков Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), сказал, что Вьетнам имеет много преимуществ для продвижения экспорта овощей, цветов и фруктов, поскольку он подписал десятки соглашений о свободной торговле с иностранными партнерами, что облегчает переговоры и открывает двери для различных овощных и фруктовых продуктов для доступа на многочисленные рынки.
Чтобы эффективно использовать рыночные возможности, производство должно быть организовано в соответствии со стандартами надлежащей сельскохозяйственной практики, разработанными для каждого вида фруктов и овощей, чтобы удовлетворить требования потребителей на международных рынках, рекомендовал Ле Тхань Хоа.
Эксперты также предсказали, что, хотя проблема Красного моря создала трудности для экспорта вьетнамских фруктов и овощей в Европу и США, экспорт в Китай и соседние регионы резко вырос, особенно дуриана, кокоса, драконьего фрукта, джекфрута, банана и манго.
По словам Ле Тхи Май Аня, начальника отдела регионального сотрудничества Юго-Восточной Азии и Южной Азии Департамента рынка Азии и Африки Минпромторга, АСЕАН является вторым по величине рынком сбыта вьетнамских фруктов и овощей, только после Китая. В прошлом году Вьетнам экспортировал на этот рынок фрукты и овощи на сумму 297,7 млн долларов США, сосредоточившись на четырех основных странах - Таиланде, Малайзии, Сингапуре и Лаосе.
Преимуществом рынка АСЕАН являются низкие логистические затраты из-за близости, а также импортные тарифы, составляющие всего от 0% до 5%, добавила она.