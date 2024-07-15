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Предприятиям рекомендуется проявлять осторожность, чтобы избежать мошенничества в торговле
С конца 2023 года число вьетнамских предприятий, столкнувшихся с мошенничеством и аферами, увеличилось, и многие из них были обмануты на десятки тысяч и даже миллионы долларов США, согласно данным торговых представительств Вьетнама во многих странах.
В большинстве случаев, только когда предприятия обнаруживали, что их обманули, они обращались за помощью во вьетнамские посольства и торговые представительства в других странах, чтобы найти мошеннические компании и вернуть утраченные товары и деньги. Однако вернуть утраченное оказывается очень сложно и дорого.
В апреле 2024 года Департамент рынка Азии и Африки при Министерстве промышленности и торговли (MoIT) выпустил предупреждение о подозрении в мошенничестве с партией импорта из ОАЭ. В данном случае вьетнамская компания подписала контракт на покупку 1 000 тонн ПЭТ-пластика стоимостью 665 500 долларов США. Однако после получения депозита в размере 526 257 долларов США партнер из ОАЭ передал 25 контейнеров, каждый из которых содержал лишь 15-20% от объема товара, указанного в контракте.
Аналогичным образом, некоторые поставщики сырого ореха кешью в Западной Африке поставляли только 50 % от оговоренного в контракте объема или в одностороннем порядке расторгали контракты, а затем продавали товар другим компаниям по более высоким ценам.
По словам торговых экспертов, число мошенничеств продолжает расти, и они происходят на всех рынках, от Африки, Ближнего Востока и Индии до развитых стран, таких как США, Нидерланды и Италия. Это урок для вьетнамского бизнеса, который заключается в разработке механизма управления рисками в зарубежной торговле.
Нгуен Кам Чанг, заместитель директора Агентства внешней торговли Министерства внутренних дел, подчеркнула, что благодаря интенсивной экономической интеграции в мире перед вьетнамскими предприятиями открывается множество торговых возможностей, однако им также приходится сталкиваться с различными рисками.
По ее словам, несмотря на постоянные предупреждения со стороны МИД, некоторые случаи мошенничества все еще имеют место быть, и виной тому субъективность компаний и недостаточные знания о торговых операциях, а также непредсказуемая сложность афер.
Поскольку важно искать надежных партнеров, предприятиям следует их проверять, требовать от посреднических компаний предоставления подробной информации о партнерах и застраховывать товары, чтобы снижать потери, рекомендовала Нгуен Кам Чанг.
Чау Вьет Бак, заместитель генерального секретаря Вьетнамского международного арбитражного центра (VIAC), отметил, что в последние годы споры, связанные с внешней торговлей, лидируют по количеству споров, переданных на урегулирование в VIAC, и во многих случаях вьетнамские фирмы несут убытки.
Он предложил им тщательно изучать крупные контракты и партнеров, которых они ищут через Интернет. Они должны тщательно изучать информацию о партнерах или обращаться за помощью в торговые представительства Вьетнама в других странах. Кроме того, им следует уделять должное внимание пунктам о штрафных санкциях в контрактах и учитывать возможные риски при заключении сделок.
По словам Хоанг Минь Чиена, заместителя директора Агентства по развитию торговли Вьетнама (Vietrade) при Министерстве внутренних дел, оно сотрудничает с местными органами власти, ассоциациями, другими министерствами и отраслями, чтобы поделиться с предприятиями информацией и опытом в области международной торговли.
В будущем агентство будет проводить тренинги для повышения квалификации экспортеров и импортеров. Агентство также поручило зарубежным торговым представительствам информировать фирмы о ситуации на рынке, выпускать предупреждения и помогать предприятиям проверять информацию об иностранных партнерах, добавил он.