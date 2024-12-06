НОВОСТИ
Правительство Вьетнама и американский чип-гигант NVIDIA подписали соглашение о сотрудничестве
«Мы встречались три раза за год, демонстрируя взаимное доверие, искренность и сотрудничество», - отметил премьер-министр.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил вклад NVIDIA и лично Дженсена Хуанга в развитие Вьетнама, в частности, в использование науки, технологий и ИИ для обеспечения национального роста. Он призвал к дальнейшему сотрудничеству и попросил NVIDIA распространить свой опыт на такие важные области, как разработка ИИ, передача технологий, инфраструктура ИИ и развитие человеческих ресурсов.
Он также призвал NVIDIA сотрудничать с Вьетнамом и поддерживать его в таких областях, как инфраструктура данных, облачные вычисления, Интернет вещей (IoT), а также исследование космоса и морские технологии. Он подчеркнул важность вдохновения предпринимательского движения во Вьетнаме и продвижения инноваций и ИИ, поскольку страна стремится реализовать свое видение национального процветания и счастья для своего народа.
Он заверил NVIDIA в неизменной приверженности Вьетнама созданию благоприятной среды для работы компании в соответствии с принципом «гармонизации интересов и разделения рисков».
В свою очередь, Дженсен Хуанг отметил, что Вьетнам обладает потенциалом, инфраструктурой и человеческими ресурсами для развития искусственного интеллекта, который все чаще применяется в социально-экономической сфере Вьетнама.
Поблагодарив премьер-министра Фам Минь Тьинь за его видение и поддержку, он сказал, что он и его компания обязуются всегда быть другом и партнером Вьетнама на его пути развития.