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Правительство Вьетнама и американский чип-гигант NVIDIA подписали соглашение о сотрудничестве

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг 5 декабря стали свидетелями подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Вьетнама и американским чип-гигантом о создании центра исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) и центра обработки данных ИИ во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (четвертый справа) и президент и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг на церемонии объявления соглашения о сотрудничестве между правительством Вьетнама и американским чип-гигантом. Фото: ВИA  
Во время рабочей встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Дженсена Хуанга за то, что он привнес дух сотрудничества, доверия и искренности в партнерство между NVIDIA и Вьетнамом. Поблагодарив руководителя за его интеллектуальное лидерство и решающую роль в формировании стремления NVIDIA превратить Вьетнам в свой "второй дом".

«Мы встречались три раза за год, демонстрируя взаимное доверие, искренность и сотрудничество», - отметил премьер-министр.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил вклад NVIDIA и лично Дженсена Хуанга в развитие Вьетнама, в частности, в использование науки, технологий и ИИ для обеспечения национального роста. Он призвал к дальнейшему сотрудничеству и попросил NVIDIA распространить свой опыт на такие важные области, как разработка ИИ, передача технологий, инфраструктура ИИ и развитие человеческих ресурсов.

Он также призвал NVIDIA сотрудничать с Вьетнамом и поддерживать его в таких областях, как инфраструктура данных, облачные вычисления, Интернет вещей (IoT), а также исследование космоса и морские технологии. Он подчеркнул важность вдохновения предпринимательского движения во Вьетнаме и продвижения инноваций и ИИ, поскольку страна стремится реализовать свое видение национального процветания и счастья для своего народа.

Он заверил NVIDIA в неизменной приверженности Вьетнама созданию благоприятной среды для работы компании в соответствии с принципом «гармонизации интересов и разделения рисков».

В свою очередь, Дженсен Хуанг отметил, что Вьетнам обладает потенциалом, инфраструктурой и человеческими ресурсами для развития искусственного интеллекта, который все чаще применяется в социально-экономической сфере Вьетнама.

Поблагодарив премьер-министра Фам Минь Тьинь за его видение и поддержку, он сказал, что он и его компания обязуются всегда быть другом и партнером Вьетнама на его пути развития.

ИЖВ/ВИА

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