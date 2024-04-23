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Правительственная программа действий направлена на борьбу с незаконным рыболовством

В недавно опубликованную программу действий правительства был включен целый ряд мер по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) рыбным промыслом, поскольку страна стремится пресечь незаконное рыболовство, в противном случае она получит предупредительную карточку от Европейской комиссии (ЕК).

Среди краткосрочных мер, рассчитанных до мая 2024 года, - повышение осведомленности населения о предотвращении ННН-промысла путем эффективной коммуникации и обучения, а также гармоничное и радикальное применение закона о рыболовстве для управления рыболовным флотом. Кроме того, необходимо соблюдать как вьетнамские, так и международные законы о прослеживаемости морепродуктов, а также расследовать, выявлять и пресекать все действия, связанные с незаконным промыслом.

Что касается долгосрочных мер, то правительство намерено завершить разработку политики и нормативных актов в области рыболовства, особенно тех, которые направлены на модернизацию сектора, улучшение условий жизни рыбаков и непосредственное управление работниками рыболовства в соответствии с внутренними и международными трудовыми нормами.

Кроме того, будет поощряться сотрудничество между государственным и частным секторами для развития технической инфраструктуры рыболовства, повышения потенциала и ответственности сил рыбнадзора и компетентных ведомств, а также продвижения вперед в применении современных технологий и цифровых преобразований в аквакультуре для создания устойчивой производственной цепочки и комплексной экосистемы в направлении циркулярной экономики и зеленой экономики, глубокой интеграции в глобальную цепочку поставок и реагирования на изменение климата.

Среди других основных моментов программы - расширение международного сотрудничества в этой области, переговоры о делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа между Вьетнамом и иностранными государствами и урегулирование морских споров, а также выполнение международных обязательств и договоров по защите ресурсов океана и морской экосистемы.

Сразу после получения желтой карточки ЕК в 2017 году Вьетнам оперативно принял Закон о рыболовстве и установил регистрацию данных о рыболовных судах и выдачу лицензий на рыбную ловлю от центрального до местного уровней.

Соответствующие министерства, ведомства, прибрежные провинции и города страны активизировали работу по предотвращению ННН-промысла, выполняя задачи и решения в соответствии с директивами постоянных членов Секретариата ЦК партии, премьер-министра и Национального руководящего комитета по предотвращению ННН-промысла.

ИЖВ/ВИА

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