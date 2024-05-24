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По меньшей мере 14 человек погибли, 3 ранены в результате пожара в доме в Ханое
Многоэтажный дом сдавался в аренду, на каждом этаже было по две комнаты, а на первом этаже располагался магазин электровелосипедов.
Пожар, произошедший в середине ночи, предположительно вызван коротким замыканием, связанным с электровелосипедами. Пожар был ликвидирован примерно через час. Местная полиция перекрыла улицу Чунг Кинь.
Сразу после получения информации о пожаре заместитель министра общественной безопасности старший полковник Чан Куок То, заместитель министра общественной безопасности генерал-лейтенант Нгуен Ван Лонг, секретарь Ханойского партийного комитета Динь Тьен Зунг, председатель муниципального народного комитета Чан Ши Тхань, руководители народного комитета района Каужай и районного отдела общественной безопасности прибыли на место происшествия, чтобы руководить тушением пожара и спасательными работами.
Местные власти и организации посетили пострадавших и оказали им помощь.