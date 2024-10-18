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Потенциал Вьетнама в пищевой промышленности представлен на выставке в Малайзии
В своей презентации торговый советник Вьетнама в Малайзии Ле Фу Кыонг отметил значительный рост и потенциал продовольственного сектора страны. С населением около 100 миллионов человек и преимущественно молодой рабочей силой Вьетнам эффективно реализует свои стратегии экспорта сельскохозяйственной продукции, сосредоточившись на таких ключевых продуктах, как рис, кофе и высококачественные свежие фрукты.
В 2023 году общая стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции Вьетнама достигла 26,4 миллиарда долларов США, что на 17% больше, чем в 2022 году. В то время как импорт вьетнамских товаров сократился в Европе и Америке, на азиатском рынке импорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции увеличился на 6,8%.
Основные товары, экспортируемые Вьетнамом в Малайзию, включают чай, кофе, перец и рис, причем только экспорт риса в прошлом году составил более 345 миллионов долларов США. Примечательно, что за первые восемь месяцев этого года Малайзия импортировала из Вьетнама столько же риса, сколько за весь 2023 год. Некоторые вьетнамские фрукты, такие как лонган, личи, маракуйя и драконий фрукт с красной мяткостью, завоевали популярность на малазийском рынке.
Ле Фу Кыонг выразил свой энтузиазм по поводу растущего числа вьетнамских предприятий, сотрудничающих с Торговым представительством Вьетнама для демонстрации своей продукции в Малайзии. Он также отметил, что торговое представительство обязуется оказывать поддержку предприятиям в поиске партнеров и содействовать их выходу на малазийский рынок, стремясь продвигать вьетнамские товары на мировом рынке.
SIBS - это долгожданное ежегодное мероприятие для бизнеса, служащее жизненно важной платформой для продвижения трансграничной торговли, облегчения связей, демонстрации творческого потенциала и расширения деловых сетей в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В прошлом году потенциальная сумма сделок в рамках мероприятия составила до 4 миллиардов долларов США.
В этом году выставка пройдет с 16 по 19 октября, на ней будет представлено более 650 стендов с продуктами питания и напитками, а также несколько семинаров по стандартам халяль, умным городам и цифровой экономике. Ожидается, что выставку посетят около 12 000 посетителей из 18 стран и территорий, включая Индонезию, Китай, Японию, Республику Корея, Вьетнам, Таиланд, Кению и Мьянму.