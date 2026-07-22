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Постоянный член Секретариата Чан Кам Ту принял исполняющего обязанности Генерального секретаря ЛДП Японии Хагиуду Коити
Постоянный член Секретариата также проинформировал о социально-экономическом развитии Вьетнама за последнее время, усилиях по реализации резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда, а также результатах проводимой в течение года работы по упорядочению и оптимизации политической системы.
Он подчеркнул, что Вьетнам неизменно рассматривает Японию как одного из важнейших и долгосрочных партнёров, поддерживает её развитие и дальнейший активный вклад в укрепление мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всём мире. Отметив динамичное развитие вьетнамско-японских отношений, постоянный член Секретариата подчеркнул, что успешный визит Премьер-министра Японии Такаити Санаэ во Вьетнам в мае этого года открыл новые возможности для расширения сотрудничества двух стран в сферах экономики, энергетики, науки, технологий и инноваций.
Чан Кам Ту предложил и далее укреплять и углублять обмены и отношения между двумя правящими партиями как важнейшую основу развития дружественного сотрудничества между Вьетнамом и Японией; создать механизм ежегодных обменов между двумя партиями, а также между профильными отделами двух партий с целью формирования постоянного канала для консультаций и координации по вопросам партийного сотрудничества и содействия взаимодействию двух стран в сфере внутрипартийного управления, совершенствования институтов, моделей и организационной структуры партийного управления.
Постоянный член Секретариата предложил сторонам расширять сотрудничество в подготовке высококвалифицированных трудовых ресурсов, развивать обмены между молодыми парламентариями, депутатами местного уровня и депутатами народных советов; содействовать созданию большего числа Парламентских альянсов японско-вьетнамской дружбы в различных регионах Японии, что станет прочной основой дальнейшего развития двусторонних отношений; а также предложил правящей ЛДП уделять внимание созданию равноправных и благоприятных условий труда и жизни для почти 700 тысяч граждан Вьетнама, проживающих и обучающихся в Японии.
Стороны выразили удовлетворение быстрым, содержательным и эффективным развитием всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией, особенно отношений между КПВ и ЛДП. Они договорились тесно координировать усилия по реализации договорённостей, достигнутых руководителями двух стран в ходе визита Премьер-министра Такаити Санаэ во Вьетнам в мае текущего года, включая укрепление экономической взаимосвязанности и обеспечение экономической безопасности, сотрудничество в области науки и технологий, продвижение и реализацию конкретных совместных проектов в новых сферах, таких как цифровая трансформация, зелёная трансформация, инновации, наука и технологии, полупроводники, искусственный интеллект и другие. Стороны также согласились содействовать скорейшему подписанию Соглашения о сотрудничестве между двумя правящими партиями – КПВ и ЛДП, а также скорейшему запуску механизма регулярных обменов между двумя партиями.
Исполняющий обязанности Генерального секретаря Хагиуда Коити поздравил с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда и формированием нового руководства Вьетнама по его итогам; выразил восхищение достижениями страны в социально-экономическом развитии и административной реформе; поблагодарил руководство Вьетнама за тёплый приём, оказанный делегации Премьер-министра Японии во время её недавнего визита; подчеркнул, что правящая ЛДП, Правительство Японии и другие политические партии страны поддерживают, высоко ценят и стремятся к дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией.
Подчеркнув важную роль Парламентского альянса японско-вьетнамской дружбы в развитии двустороннего сотрудничества, Хагиуда Коити предложил активизировать взаимодействие и обмены между депутатами местных органов власти двух стран как важную основу дальнейшего продвижения вьетнамско-японских отношений. Поблагодарив постоянного члена Секретариата за приглашение принять участие во Втором форуме сотрудничества между местными органами власти Вьетнама и Японии, который состоится в сентябре 2026 года, Хагиуда Коити подтвердил, что японская сторона будет активно содействовать успешному проведению форума. Высоко оценив вклад вьетнамской общины в развитие Японии и двусторонних отношений, он заверил, что японское правительство и впредь будет создавать благоприятные условия для жизни, работы и учебы вьетнамских граждан в стране.