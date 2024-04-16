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Постоянный комитет НС созывает 32-е заседание
Он также попросил представить отзывы на законопроекты, которые будут впервые рассмотрены на предстоящей 7-й сессии НС, включая проект пересмотренного Закона о культурном наследии, проект Закона о правосудии для несовершеннолетних, проект измененного Закона о налоге на добавленную стоимость, проект Закона о городском и сельском плане и проект Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона об аптеках. Среди них проект закона о правосудии для несовершеннолетних является новым законопроектом.
Что касается надзорной работы, то члены Постоянного комитета НС обсуждают отчет об итогах реализации программы надзора в 2023 году и первых месяцах 2024 года, проект программы надзора НС и Постоянного комитета НС в 2025 году; результаты работы группы НС по надзору за «Реализацией Резолюции НС №43/2022/QH15 от 11 января 2022 года о бюджетной и денежно-кредитной политике в поддержку Программы социально-экономического восстановления и развития и ряда важных национальных проектов до конца 2023 года»; проект отчета о результатах тематического надзора «Реализации политики и законов об обеспечении порядка и безопасности дорожного движения с 2009 года до конца 2023 года».
Также в списке есть еще один отчет о надзоре НС за выполнением Резолюции НС о фискально-монетарной политике в поддержку программ социально-экономического восстановления и развития, а также резолюции НС по нескольким ключевым проектам до конца 2023 года.
Касаясь важных национальных вопросов, Постоянный комитет НС дает комментарии по отчету о корректировке политики инвестиций в Национальную целевую программу социально-экономического развития в районах проживания этнических меньшинств и горных районах на период 2021-2030, отчету о предварительных технико-экономических обоснованиях проекта строительства участка скоростной автомагистрали Жангиа (Дакнонг) – Чонтхань (Биньфыок) на западной части скоростной автомагистрали «Север-Юг».
Планируется, что 32-е заседание продлится 4 дня.