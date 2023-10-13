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Постоянный комитет НС: Планирование электроэнергии и цены на электроэнергию являются ключевым содержанием мониторинга

Утром 12 октября Постоянный комитет Национального собрания рассмотрел и прокомментировал отчет об итогах мониторинга на тему «Реализация политики и законов по развитию энергетики в период 2016-2021 годов».
  Выступает с речью председатель НС Выонг Динь Хюэ. Фото: ВИА  
Подтвердив, что тематический мониторинг «Реализация политики и законов по развитию энергетики в период 2016-2021 годов» очень важен, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ предположил, что обнародование Постановления создаст практические различия, поскольку некоторые положения в отчете и проекте резолюции по-прежнему носят качественный характер.

Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что работа по мониторингу НС должна указывать на обязанности соответствующих ведомств и организаций. В центре внимания деятельности по мониторингу должна быть реализация Плана электроэнергетики VII и плана реализации Плана электроэнергетики VIII. Обнародование Постановления должно указывать на основные вопросы, которые необходимо решить в предстоящий период, включая справедливый энергетический переход, устранение институциональных и политических узких мест в развитии энергетики...

Председатель Комитета НС по науке, технологиям и окружающей среде Ле Куанг Хи заявил, что электроэнергетика является ключевым вопросом, а такие подотрасли, как нефть, газ и уголь, ориентированы на производство электроэнергии. «В вопросе энергетической безопасности и обеспечения электроснабжения самым сложным является цена на электроэнергию. Это главный вопрос мониторинга.

Что касается цен на электроэнергию, Группа мониторинга НС предложила сосредоточиться на двух вопросах, включая механизмы финансовых инвестиций в электроэнергетический сектор, обеспечение механизмов финансового инвестирования, связанных с обеспечением электроэнергетической безопасности.

Согласно отчету, в период 2016-2021 годов при правильной стратегической ориентации партии, активном участии всей политической системы, участии и поддержке народа энергетический сектор страны развивался быстро, относительно синхронно во всех подразделениях и секторах. Энергоснабжение, особенно базовое электроснабжение, отвечает требованиям экономического и социального развития.

Однако отчет о мониторинге также указал на некоторые ограничения и недостатки. Инвестиции в энергоисточники и электрические сети в период 2016 – 2021 годов не были синхронизированы и не достигли поставленных целей. А инфраструктура энергетической отрасли по-прежнему имеет много недостатков.

Процесс энергетического перехода во Вьетнаме требует огромного инвестиционного капитала, изменений в мышлении, методах управления и технологических инновациях, в то время как масштабы экономики страны все еще скромны, а энергетический рынок все больше зависит от мирового энергетического рынка. Вышеуказанная ситуация продолжает влиять и создавать множество проблем для развития энергетики, особенно обеспечения непосредственной и долгосрочной энергетической безопасности.

В целях продвижения достигнутых результатов, преодоления ограничений и недостатков, а также оперативной адаптации к контексту нового периода, Мониторинговая группа предложила Постоянному комитету Национального собрания принять Постановление о тематическом надзоре за реализацией политики и законов в области развития энергетики в период 2016-2021 гг.

ВИА/ИЖВ

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