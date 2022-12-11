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Посол: ЮНКЛОС 1982 г. — эффективный механизм для мирного решения споров на море
По его словам, Конвенция наилучшим образом представляет собой кодификацию международного обычая и прогрессивное развитие международного права в морской сфере, а одним из ее величайших вкладов является создание нового эффективного механизма разрешения морских споров.
UNCLOS 1982 заложила основу для разрешения морских споров, начиная от делимитации морских пространств, рыболовных споров, навигации, морских научных исследований, прокладки подводных кабелей и трубопроводов и заканчивая другими спорами, связанными с морем, сказал Нгуен Хонг Тхао, добавив, что более одной трети из 500 пересекающихся морей были решены до сих пор благодаря Конвенции.
Посол также заявил, что в духе соблюдения положений Конвенции Вьетнам является самой успешной страной в регионе с точки зрения решения морских споров, используя самые разнообразные инструменты. Вьетнам творчески применил принцип справедливости при разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа с Таиландом в 1997 г., Тонкинского залива с Китаем в 2000 г., делимитации континентального шельфа с Индонезией в 2003 г. Страна также применила режим взаимовыгодного сотрудничества и совместной рыболовной добычи с Китаем в Тонкинском заливе в 2004 г., с Малайзией в 1995 г. и Камбоджей в 1982 г., и ведет переговоры по урегулированию разграничения морских пространств за пределами Тонкинского залива и по разграничению исключительной экономической зоны с Индонезией.
Вьетнам поддерживает юрисдикцию Арбитражного суда, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции по делу Филиппин против Китая в Восточном море в 2016 году, и продемонстрировал готовность применить все меры для мирного урегулирования морских споров в Восточном море с соседними странами.
Положения и дух Конвенции 1982 г. проявились также в процессе разработки и реализации Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и процессе переговоров по Кодексу поведения сторон (COC) в Восточном море.
Вьетнам и Германия стали соучредителями группы Друзья по ЮНКЛОСу 1982 (Friends of UNCLOS 1982) в июне 2021 года, к инициативе присоединились 100 стран.
По словам посла Нгуен Хонг Тхао, «Друзья по ЮНКЛОСу 1982 года» поможет получить более полное представление о ЮНКЛОС со всего мира.
Эта структура поможет странам понять тенденции, развернуть силы и бороться за справедливые правовые ценности, которые несет ЮНКЛОС.