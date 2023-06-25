Посол подчеркивает важность визита премьер-министра в Китай, участия в заседании ВЭФ

Чрезвычайный и Полномочный посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май дал интервью корреспонденту ВИА в Пекине о визите премьер-министра Фам Минь Тьиня в Китай. Фото: корреспондент ВИА в Пекине





Посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май подчеркнул большое значение предстоящего официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Китай и участия в 14-й Ежегодной встрече новых чемпионов (AMNC) Всемирного экономического форума (ВЭФ) с 25 по 28 июня.Визит и посещение встречи состоятся по приглашению премьер-министра Китая Ли Цяна и основателя и исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба.В интервью для ВИА посол Фам Шао Май сказал, что это будет первый официальный визит в Китай премьер-министра Фам Минь Тьиня, а также первая официальная поездка в эту страну главы правительства Вьетнама за семь лет. Он станет продолжением частых встреч лидеров двух Партий и стран в недавнем прошлом.В условиях сложных и непредсказуемых международных отношений, а также серьезного спада, с которым столкнулась мировая экономика из-за последствий пандемии COVID-19, визит имеет чрезвычайно важное значение, поскольку это шанс для лидеров двух стран провести углубленные обсуждения мер по всесторонней реализации результатов и общих представлений, достигнутых в ходе официального визита в Китай генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга с 30 октября по 1 ноября 2022 года, наращивания усилия для продвижения взаимовыгодных областей и сотрудничества и должным образом контроля разногласий, тем самым способствуя развитию существенного характера всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем.Во время поездки премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в 14-й конференции AMNC, которая будет организована ВЭФ и правительством Китая в Тяньцзине. Это мероприятие является вторым по величине после ежегодного собрания ВЭФ в Давосе, Швейцария.Фам Шао Май сказал, что как надежный партнер и ответственный член международного сообщества Вьетнам будет активно вносить свой вклад и координировать свои действия с международными партнерами для решения глобальных проблем, чтобы поддерживать и стимулировать региональный и глобальный экономический рост.На предстоящей встрече Вьетнам желает представить свои социально-экономические достижения, а также свои цели развития, точку зрения и направления; понимать новые проблемы и тенденции мировой экономики и обмениваться мнениями о развитии и управлении на глобальном, региональном и национальном уровнях в условиях глубоких изменений в мировой экономике, тем самым повышая роль и голос страны в глобальных вопросах; продолжать укреплять сотрудничество с ВЭФ все более эффективным и содержательным образом; и укреплять связи с глобальными и региональными предприятиями, особенно с китайскими фирмами, для дальнейшего укрепления благоприятной международной среды и привлечения внешних ресурсов для национального развития, отметил он.По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьиня и лидер ВЭФ будут сопредседателями странового стратегического диалога ВЭФ по Вьетнаму. Он также примет участие в бизнес-форуме Вьетнам-Китай и встретится с лидерами других стран и предприятий, присутствующих на 14-м AMNC.Далее посол сказал, что участие Вьетнама в мероприятии и с сообщениями о новых движущих силах экономического роста даст ему возможность поделиться достижениями, опытом и направлениями развития, укрепляя сотрудничество с ВЭФ, другими странами, международными организациями и транснациональными корпорациями в регионе и мире, чтобы помочь ему достичь целей социально-экономического развития и реформы модели роста.