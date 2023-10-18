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Посол: Вьетнам готов внести свой вклад в общий успех саммита АСЕАН-ССАГПЗ
Посол Данг Суан Зунг отметил, что Вьетнам является основным членом АСЕАН, всегда продвигает дух инициативы, позитива и ответственности, тем самым эффективно способствует укреплению отношений между АСЕАН и ССАГПЗ. «Мы взяли на себя роль координации отношений АСЕАН-ССАГПЗ в 2018 году, приложив усилия для продвижения и успешного сопредседательства с президентом ССАГПЗ в 2018 году на рабочем заседании между министрами иностранных дел АСЕАН-ССАГПЗ в рамках 73-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоявшейся в сентябре 2018 года».
Премьер-министр Фам Минь Тьинь присоединится к высшим руководителям АСЕАН и ССАГПЗ, чтобы поделиться основными инициативами и мерами по стимулированию потенциала, развитию отношений между двумя регионами, расширению и углублению отношений сотрудничества АСЕАН в целом и Вьетнама в частности со всем блоком и с каждым членом ССАГПЗ в областях, представляющих общий интерес, таких как торговля, инвестиции, энергетическая и продовольственная безопасность, борьба с терроризмом и международное сотрудничество, связь, туризм, продвижение и защита прав трудящихся-мигрантов и обмены между людьми, тем самым создав новую жизненную силу для отношений АСЕАН-ССАГПЗ.
Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Саудовскую Аравию и участие в саммите АСЕАН-ССАГПЗ представляет собой важную возможность для обеих сторон укрепить политическое доверие, а также углубить многоплановое сотрудничество с более существенными и эффективными результатами.
В области экономики, торговли и инвестиций Саудовская Аравия является ведущим торговым партнером Вьетнама на Ближнем Востоке. В 2022 году товарооборот между двумя странами достиг более 2,7 млрд долларов США, увеличившись на 32,4% по сравнению с 2021 годом. Это показывает потенциал, который обеим странам необходимо использовать, особенно в сфере импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в соответствии с исламскими стандартами Халяль.
За последнее время ряд крупных корпораций Саудовской Аравии инвестировали во Вьетнам в области недвижимости, энергетики и стали, создав тем самым светлые пятна в экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве между двумя странами. Кроме того, такие области, как информационные технологии, цифровая трансформация, цифровая инфраструктура и телекоммуникации... также являются областями, которым правительства двух стран уделяют особое внимание и имеют очевидный потенциал сотрудничества.
Посол заявил, что в ближайшее время механизмы двустороннего сотрудничества необходимо продолжать развивать, тем самым устраняя «узкие места» и четко определяя направления развития.
Вьетнаму и Саудовской Аравии необходимо продолжать эффективно внедрять механизм Совместного комитета (предстоящее 5-е заседание состоится в декабре 2023 года), который является эффективным механизмом для совместной оценки и анализа результатов сотрудничества между двумя странами. Кроме того, двум странам также необходимо продолжать активно вести переговоры и способствовать подписанию меморандумов о взаимопонимании между властями двух сторон, между торгово-промышленными палатами друг с другом и с местами, как это уже было достигнуто.
Форум прошел в сентябре прошлого года в Ханое. Кроме того, «механизмом низового уровня» являются конкретные соглашения и контракты о сотрудничестве между предприятиями двух стран во многих сферах, таких как бизнес, производство, торговля, туризм, человеческие ресурсы.... Именно эти механизмы сотрудничества на всех уровнях при синхронной и ритмичной реализации, при активной поддержке министерств, отраслей, местностей страны, а также представительств Вьетнама за рубежом, безусловно, принесут практические результаты, вносят реальный вклад в развитие двусторонних отношений на благо народов Вьетнама и Саудовской Аравии.